17:42 15 Апреля 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.54
  • USD17.85
  • RUB0.24
  • RON4.04
  • UAH0.66
Поиск
Срочно:
Роман Михэеш
© Sputnik / Osmatesco

Михэеш: какая судьба ждет коалицию между социалистами и демократами

Экспертиза
Получить короткую ссылку
Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (685)
113 0 0
Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/radio_peredacha_expertiza/20200415/29893319/mihaes-kakaya-sudba-zhdet-koalitsiyu-mezhdu-sotsialistami-i-demokratami.html

Коалиция между Демпартией и Партией социалистов оказалась в очень непростой ситуации из-за чрезвычайной ситуации в стране, заявил в эфире студии Sputnik Молдова политолог Роман Михэеш.

Экспертиза
Михэеш: какая судьба ждет коалицию между социалистами и демократами

Уже понятно, и первые лица нашего государства тоже признают этот факт, что нынешний кризис скажется на всей мировой экономике. Ощутимо он ударит и по Молдове, экономические и финансовые потери будут неизбежными. Вопрос в том, как нашим властям удастся через это пройти, и не приведут ли проблемы в экономике к кризису власти, заметил политолог Роман Михэеш.

"Если коалиция (демократы и социалисты) решит более-менее удачно этот кризис, связанный с коронавирусом, в том числе, если они смогут предотвратить негативные экономические и социальные последствия, тогда эта коалиция выдержит до президентских выборов, и даже дольше", - сказал Михэеш.

Если же кризис серьезно скажется на молдавской экономике и молдавском обществе, кому-то придется заплатить высокую цену за это. Эксперты говорят, что окончательные выводы о том, как повлиял на Молдову этот кризис, можно будет делать в конце мая-середине июня. Пока же эксперты называют довольно тревожные цифры - от 20 тысяч до 200 тысяч рабочих мест могут быть потеряны из-за того, что многие предприятия просто свернут свою деятельность, и после кризиса уже не смогут возобновить ее.

Экономика.
Jakub Krechowicz
Президент рассказал, как коронавирус отразится на экономике Молдовы

"Конечно же, чрезвычайное положение необходимо было вводить, потому что ситуация оказалась тревожной и надо было действовать быстро. Но, в то же время, мы видим, что эффекты от этого ну, очень жесткие в экономическом и социальном плане", - подчеркнул Михэеш.

Как рассказал политолог, Италия и Испания, страны, пострадавшие сильнее всех в Европе из-за коронавируса, задумались о необходимости уже сейчас возрождать свою экономику. И постепенно они разрешают все большему числу предприятий возвращаться к работе.

Кроме негативных социально-экономических аспектов, этот кризис может сказаться не лучшим образом и на коалиции социалистов и демократов, считает политолог. Очевидно, что каждый день простоя экономики может для них обернуться и потерей власти. Потому что оппозиционные партии, объединившись в составе группы Канду, партий Санду и Нэстасе, партии Шора однозначно создали неформальный альянс против нынешнего правительства, заключил Михэеш.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (685)

По теме

Головатюк о пандемии, экономике и курсе валют: просчитаны все варианты
Экономика Молдовы – что будет после отмены ЧП
Ларюшина: после окончания карантина молдавская экономика станет другой


Главные темы

Орбита Sputnik

Columnists
Новости
Все новости
Все новости
Мультимедиа
Члены индонезийского Красного Креста дезинфицируют улицы в Джакарте.
COVID-19, люди, дезинфекция: галерея периода пандемии
Лукашенко предложил перейти из онлайна в офлайн: как прошла видеоконференция ЕАЭС
Лукашенко предложил перейти в офлайн: видеоконференция ЕАЭС
Карта Агро
Карта Sputnik: где купить фермерские продукты

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться