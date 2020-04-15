Михэеш: какая судьба ждет коалицию между социалистами и демократами

Коалиция между Демпартией и Партией социалистов оказалась в очень непростой ситуации из-за чрезвычайной ситуации в стране, заявил в эфире студии Sputnik Молдова политолог Роман Михэеш.

Экспертиза Михэеш: какая судьба ждет коалицию между социалистами и демократами

Уже понятно, и первые лица нашего государства тоже признают этот факт, что нынешний кризис скажется на всей мировой экономике. Ощутимо он ударит и по Молдове, экономические и финансовые потери будут неизбежными. Вопрос в том, как нашим властям удастся через это пройти, и не приведут ли проблемы в экономике к кризису власти, заметил политолог Роман Михэеш.

"Если коалиция (демократы и социалисты) решит более-менее удачно этот кризис, связанный с коронавирусом, в том числе, если они смогут предотвратить негативные экономические и социальные последствия, тогда эта коалиция выдержит до президентских выборов, и даже дольше", - сказал Михэеш.

Если же кризис серьезно скажется на молдавской экономике и молдавском обществе, кому-то придется заплатить высокую цену за это. Эксперты говорят, что окончательные выводы о том, как повлиял на Молдову этот кризис, можно будет делать в конце мая-середине июня. Пока же эксперты называют довольно тревожные цифры - от 20 тысяч до 200 тысяч рабочих мест могут быть потеряны из-за того, что многие предприятия просто свернут свою деятельность, и после кризиса уже не смогут возобновить ее.

"Конечно же, чрезвычайное положение необходимо было вводить, потому что ситуация оказалась тревожной и надо было действовать быстро. Но, в то же время, мы видим, что эффекты от этого ну, очень жесткие в экономическом и социальном плане", - подчеркнул Михэеш.

Как рассказал политолог, Италия и Испания, страны, пострадавшие сильнее всех в Европе из-за коронавируса, задумались о необходимости уже сейчас возрождать свою экономику. И постепенно они разрешают все большему числу предприятий возвращаться к работе.

Кроме негативных социально-экономических аспектов, этот кризис может сказаться не лучшим образом и на коалиции социалистов и демократов, считает политолог. Очевидно, что каждый день простоя экономики может для них обернуться и потерей власти. Потому что оппозиционные партии, объединившись в составе группы Канду, партий Санду и Нэстасе, партии Шора однозначно создали неформальный альянс против нынешнего правительства, заключил Михэеш.

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