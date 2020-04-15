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Аннаслав Яковенко
© Sputnik / Rodion Proca

Яковенко: в Молдове сложилась критическая ситуация в лесном фонде

Экспертиза
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/radio_peredacha_expertiza/20200415/29893921/yacovenco-v-moldova-slozhilas-kriticheskaya-situatsiya-v-lesnom-fonde.html

Руководитель Движения за устойчивое развитие Green Moldova Аннаслав Яковенко рассказал в эфире студии Sputnik Молдова, что в период действия ЧС даже купля-продажа дров в стране может считаться незаконной сделкой.

Экспертиза
Яковенко: в Молдове сложилась критическая ситуация в лесном фонде

В стране сложилась критическая ситуация в лесном фонде, такое мнение высказал в эфире радиостудии Sputnik Молдова руководитель Движения за устойчивое развитие Green Moldova Аннаслав Яковенко.

По его словам, в республике продолжаются незаконные вырубки. Эколог напомнил, что министр сельского хозяйства, регионального развития и экологии Ион Пержу издал в конце марта приказ о приостановлении всех видов лесотехнических работ в государственном лесном фонде.

"Говоря простым языком, – с 31 марта любая вырубка леса в республике приостановлена до конца года. Но к сожалению, до меня доходит информация, что в наших лесах вырубка деревьев продолжается. То есть нарушается приказ", - выразил возмущение эколог.

Срубленные деревья, архивное фото.
© Sputnik
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Он также добавил, что остается под вопросом и увеличение лесных площадей в стране.

"В Молдове леса не хватит. В связи с карантинными мерами из-за вспышки распространения коронавирусной инфекции, в республике отменены запланированные ранее работы по расширению лесной площади", - отметил собеседник.

Эколог также обратил внимание радиослушателей на то, что в период чрезвычайной ситуации даже купля-продажа дров в стране может считаться незаконной. 

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