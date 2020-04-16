Киркэ: ущерб от простоя предприятий в Молдове просто огромен

Экономический эксперт Роман Киркэ в эфире студии Sputnik Молдова рассказал о том, как можно перезапустить молдавскую экономику в ближайшее время.

Экспертиза Киркэ: вред от запрета на деятельность экономических агентов огромен

Многие магазины, закрытые сегодня, могут вновь заработать, если будут соблюдать те же правила, которым следуют торговые точки, реализующие продовольственные товары. С ресторанами и кафе, конечно, сложнее, но если ограничить количество посетителей, постоянно дезинфицировать все в помещении, использовать промышленные средства для очистки воздуха, тем заведениям, которые смогут обеспечить такие меры, можно было бы позволить открыться. Такого мнения придерживается экономист Роман Киркэ.

"Мы за месяц научились жить с коронавирусом. Если вначале была только нерациональная паника, то теперь она уступила место прагматичному подходу. Мы понимаем, как вирус распространяется, какие меры защиты от него требуются. Можно разработать протокол взаимодействия между людьми, чтобы запустить заново процессы производства", - считает эксперт.

Также, подчеркнул экономист, хорошо, что не приостанавливались сельскохозяйственные работы. Однако сегодня из-за неблагоприятных климатических условий наше сельское хозяйство сталкивается с рядом проблем, которые наносят экономике не меньший ущерб, чем коронавирус.

"Вред от полного запрета на деятельность экономических агентов просто огромен. Он дает свои результаты в борьбе с распространением вируса, но необходимо помнить и о негативных последствиях. И речь тоже идет о жизнях. Сегодня много людей с онкологическими заболеваниями не могут выехать на лечение за рубеж, трансплантология блокирована, многие другие жизненно важные операции, которые делались за рубежом, не могут быть произведены из-за того, что все общество сфокусировалось на борьбе исключительно с одним вирусом", - сказал Киркэ.

Так что единственный путь — найти какой-то баланс, который обеспечивал бы меры безопасности, но при этом позволял нормально функционировать и развиваться обществу и экономике страны.

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