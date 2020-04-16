Лисневский: кризис в Европе скажется и на Молдове

Экономический кризис в Молдове будет, но последствия его окажутся не настолько серьезными, как для многих европейских экономик, заявил в эфире студии Sputnik Молдова политолог Ян Лисневский.

Экспертиза Лисневский: кризис в Европе скажется и на Молдове

Молдова не относится к числу европейских рынков с огромными финансовыми оборотами, поэтому и потери наши будут не очень значительными. Плюс к тому, карантинные меры, введенные у нас, оказались достаточно мягкими — многие предприятия не прекратили свою деятельность, какие-то свернули ее лишь частично, кто смог — перешел на онлайн-режим.

Все это позволяет сделать вывод, что экономический кризис, который, как уже понятно, ожидает все страны, для Молдовы окажется не столь чувствительным, как для большинства стран Европы, считает политолог Ян Лисневский.

"При моделировании некоторых процессов я в своей работе соприкасаюсь со многими экономическими экспертами. Зарубежные специалисты отмечают, что Молдова намного легче выйдет из этого экономического кризиса, а все, что здесь будет происходить, станет следствием экономического кризиса в Европе", - отметил Лисневский.

Как рассказал политолог, анализ мнений экономических экспертов позволяет сделать вывод, что Молдова отчасти пострадает от того, что происходит сейчас в Европе.

Например, возвращение тысяч наших трудовых мигрантов обратно в страну — прямое следствие кризиса в Европе. Вопрос в том, смогут ли наши мигранты вернуться обратно на Запад, потому что на данном этапе там очень сильно боятся мигрантов и нелегальных работников.

Однако, как заключил Лисневский, большинство предприятий все же смогут возобновить свою деятельность. Конечно, часть бизнеса пострадает, но в целом, многие эксперты говорят о том, что бизнес, пусть и ценой определенных потерь, сможет выйти из данного кризиса.

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