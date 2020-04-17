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Бенедикт Чуботару
© Photo : Бенедикт Чуботару, из личного архива

Чуботару: что мы празднуем, отмечая Пасху

Экспертиза
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/radio_peredacha_expertiza/20200417/29922796/ciubotaru-chto-my-prazdnuem-otmechaya-easter.html

О чём мыслят православные в день Воскресенья Христа и чем является для верующих праздник Пасхи - об этом и о многом другом в эфире студии Sputnik Молдова рассказал конфликтолог, практикующий православный Венедикт Чуботару.

Экспертиза
Чуботару: что мы празднуем, отмечая Пасху

Пасха является большим праздником для всех верующих христиан, однако в то же время на нее приглашаются все, независимо от веры, потому что воскресение Христа произошло ради спасения всех людей. Другое дело, что воспользоваться возможностью получить жизнь вечную могут только истинно верующие, отметил Чуботару.

"Смерть для человека является непреодолимым препятствием. Никто из людей не может преодолеть смерть. Например, недавно умерший Давид Рокфеллер шесть раз делал операцию по пересадке сердца. И все равно в возрасте 103 лет он скончался. Сам факт смерти является проклятием для человечества", - считает Чуботару.

© CC0 / Pixabay / beejees
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Как отметил эксперт, Воскресение Христа есть победа над смертью, дарование вечной жизни и устранение смерти как абсолютного препятствия.

Каждый человек здесь волен делать выбор, и если он хочет жить вечно, пройдя через временную смерть, должен следовать за Христом, чтобы обрести эту вечную жизнь.

Именно в этом смысл праздника Пасхи, празднуется победа над смертью, заключил Чуботару.

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