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Бенедикт Чуботару
© Photo : Бенедикт Чуботару, из личного архива

Чуботару: не все, что пытается сегодня себя выдавать за науку, есть наука

Экспертиза
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/radio_peredacha_expertiza/20200420/29952127/ciubotaru-ne-vse-chto-pytaetsya-segodnya-sebya-vydavat-za-nauku-est-nauka.html

Конфликтолог, практикующий православный Венедикт Чуботару в эфире студии Sputnik Молдова рассуждает о том, есть ли на самом деле противоречие между наукой и религией и в чем оно заключается.

Экспертиза
Чуботару: не все, что пытается сегодня себя выдавать за науку, есть наука

Спор между верующими и приверженцами строго научного подхода довольно давний, но разрешить его не удавалось до сих пор никому. Является ли зарождение жизни на Земле результатом случайности или же это замысел некоего высшего разума? В дни религиозных праздников такие дискуссии вспыхивают в обществе с новой силой. Возможно, взгляд практикующего православного, математика по образованию Венедикта Чуботару в какой-то мере примиряет обе позиции — и верующих, и тех, кто придерживается во всем строго научного подхода.

По словам Чуботару, сегодня в мире достаточно псевдонаучных знаний, которые на неискушенный взгляд могут показаться настоящими науками. В то же время, по мнению гостя студии, наука и вера не противоречат друг другу. Более того, христианское отношение к божьему творению и породило такой феномен, как наука.

"Все научные исследования произошли, по сути, от христианского видения мира, от отношения к миру как к творчеству. Любовь к Богу проявляется также и в желании познать его творение. А его творение — это вся природа, это сам человек", - подчеркнул Чуботару.

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Православная церковь говорит нам: не принимай любого духа, а исследуй его, это дух истины или дух лжи. Другими словами, христианин не должен ничего принимать на веру, он должен исследовать, насколько факт соответствует истине, то есть, учению Христа. В науке, заметил Чуботару, есть ряд ограничений. Наука зиждется на логическом мышлении. А любая логика основывается на определенных постулатах, которые сами по себе недоказуемы. То есть, наука, в принципе, ограничена, она вынуждена иногда допускать веру, чтобы признать существование определенных фактов, которые невозможно свести к аксиомам. Мышление человеческое ограничено, оно не в состоянии охватить все явления природного мира. Что же говорить о духовном мире, который гораздо богаче?

"Я долгое время был научным работником, я математик по образованию. И могу сказать, что, уповая на науку, мы должны знать ее пределы. Всегда существуют какие-то ограничительные условия для любого научного факта. Поэтому, когда мы говорим о науке, мы всегда должны думать, при каких условиях данное научное утверждение является истинным", - отметил Чуботару.

Наука, заключил эксперт, никогда не апеллирует к абсолютным фактам. Наука по своей сути не претендует заниматься духовными явлениями, как, впрочем, и не всеми природными, и не всеми человеческими.

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