Чуботару: не все, что пытается сегодня себя выдавать за науку, есть наука

Спор между верующими и приверженцами строго научного подхода довольно давний, но разрешить его не удавалось до сих пор никому. Является ли зарождение жизни на Земле результатом случайности или же это замысел некоего высшего разума? В дни религиозных праздников такие дискуссии вспыхивают в обществе с новой силой. Возможно, взгляд практикующего православного, математика по образованию Венедикта Чуботару в какой-то мере примиряет обе позиции — и верующих, и тех, кто придерживается во всем строго научного подхода.
По словам Чуботару, сегодня в мире достаточно псевдонаучных знаний, которые на неискушенный взгляд могут показаться настоящими науками. В то же время, по мнению гостя студии, наука и вера не противоречат друг другу. Более того, христианское отношение к божьему творению и породило такой феномен, как наука.
"Все научные исследования произошли, по сути, от христианского видения мира, от отношения к миру как к творчеству. Любовь к Богу проявляется также и в желании познать его творение. А его творение — это вся природа, это сам человек", - подчеркнул Чуботару.
"Я долгое время был научным работником, я математик по образованию. И могу сказать, что, уповая на науку, мы должны знать ее пределы. Всегда существуют какие-то ограничительные условия для любого научного факта. Поэтому, когда мы говорим о науке, мы всегда должны думать, при каких условиях данное научное утверждение является истинным", - отметил Чуботару.
Наука, заключил эксперт, никогда не апеллирует к абсолютным фактам. Наука по своей сути не претендует заниматься духовными явлениями, как, впрочем, и не всеми природными, и не всеми человеческими.
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