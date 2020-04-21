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Вячеслав Ионицэ
© Sputnik / Rodion Proca

Ионицэ: что стоит за катастрофическим падением цены на нефть

Экспертиза
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Sputnik
Sputnik Молдова
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В понедельник, 20 апреля, цена нефти на биржах опустилась до минусовых значений, экономист Вячеслав Ионицэ прокомментировал в эфире студии Sputnik Молдова этот факт.

Экспертиза
Ионицэ: что стоит за катастрофическим падением цены на нефть

Отрицательная цена явилась следствием того, что рынок нефти — один из самых спекулятивных в мире. Но, кроме этого, сейчас отмечается огромное снижение спроса за очень многие годы — возможно, самое большое за всю историю использования человечеством нефти, отметил экономический эксперт Вячеслав Ионицэ.

"Предыдущий сильный спад пришелся на начало 1980-х, тогда общий объем потребления снижался на шесть миллионов баррелей в сутки. В этом году будет снижение на 12 миллионов баррелей в сутки. Тогда снижение потребления нефти привело к падению цен на нее и к развалу СССР. Что будет сейчас, сложно сказать", - заявил Ионицэ.

По словам эксперта, потребление нефти в мире сейчас снизилось, однако нефтедобывающие компании не могут остановить технологический процесс. Нефтехранилища при этом заполнены. Поэтому нефтяные компании даже согласны доплачивать, чтобы нефть у них забрали.

Работа нефтяных станков - качалок
© Sputnik / Maxim Bogodvid
Цена на нефть WTI впервые в истории опустилась ниже одного доллара

Однако отрицательные цены, которые всех так шокировали на биржах, касались контрактов на май месяц. Реальная же цена нефти на мировых рынках, по которой будут заключаться дальнейшие сделки, осталась в районе 26 долларов за баррель.

Такое резкое падение потребления нефти в мире является следствием пандемии, заставившей большинство стран мира остановить свои предприятия, подчеркнул экономист. В прошлом году, сообщил Ионицэ, человечество подошло к уровню потребления в 100 миллионов баррелей нефти в день. Это был самый большой в истории показатель, а в этом году экономику ждал самый сильный в истории спад спроса на нефть.

Многие эксперты прогнозировали кризис в 2020 году из-за снижения темпов роста экономики, но такого спада потребления нефти не ожидал никто, заключил Ионицэ.

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