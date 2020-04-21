Ионицэ: что стоит за катастрофическим падением цены на нефть

В понедельник, 20 апреля, цена нефти на биржах опустилась до минусовых значений, экономист Вячеслав Ионицэ прокомментировал в эфире студии Sputnik Молдова этот факт.

Экспертиза Ионицэ: что стоит за катастрофическим падением цены на нефть

Отрицательная цена явилась следствием того, что рынок нефти — один из самых спекулятивных в мире. Но, кроме этого, сейчас отмечается огромное снижение спроса за очень многие годы — возможно, самое большое за всю историю использования человечеством нефти, отметил экономический эксперт Вячеслав Ионицэ.

"Предыдущий сильный спад пришелся на начало 1980-х, тогда общий объем потребления снижался на шесть миллионов баррелей в сутки. В этом году будет снижение на 12 миллионов баррелей в сутки. Тогда снижение потребления нефти привело к падению цен на нее и к развалу СССР. Что будет сейчас, сложно сказать", - заявил Ионицэ.

По словам эксперта, потребление нефти в мире сейчас снизилось, однако нефтедобывающие компании не могут остановить технологический процесс. Нефтехранилища при этом заполнены. Поэтому нефтяные компании даже согласны доплачивать, чтобы нефть у них забрали.

Однако отрицательные цены, которые всех так шокировали на биржах, касались контрактов на май месяц. Реальная же цена нефти на мировых рынках, по которой будут заключаться дальнейшие сделки, осталась в районе 26 долларов за баррель.

Такое резкое падение потребления нефти в мире является следствием пандемии, заставившей большинство стран мира остановить свои предприятия, подчеркнул экономист. В прошлом году, сообщил Ионицэ, человечество подошло к уровню потребления в 100 миллионов баррелей нефти в день. Это был самый большой в истории показатель, а в этом году экономику ждал самый сильный в истории спад спроса на нефть.

Многие эксперты прогнозировали кризис в 2020 году из-за снижения темпов роста экономики, но такого спада потребления нефти не ожидал никто, заключил Ионицэ.

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