Михэеш: медлить с принятием антикризисных мер нельзя

Очень велика вероятность того, что правительство и депутаты примут то решение, которое приведет к перезапуску экономики, сказал в эфире радиостудии Sputnik Молдова политолог Роман Михаеш.

Экспертиза Михэеш: медлить с принятием антикризисных мер нельзя

Молдова не должна медлить с выходом из режима ЧС, так как может столкнуться и с экономическим, и с политическим кризисом, такое мнение высказал политолог Роман Михэеш.

Напомним, недавно правительство одобрило ряд законопроектов, в том числе о внесении поправок в госбюджет.

Антикризисные меры предусматривают в том числе выплаты субсидий предпринимателям, предоставление социальных пособий остальным категориям граждан, снижение НДС для сектора HoReCa и многое другое. Однако предложение кабмина заблокировал Конституционный суд.

По словам гостя студии, в обществе наблюдается нервозность – у граждан заканчиваются сбережения, еще больше снижается уровень жизни. Такая неопределенность – благодатная почва для оппонентов действующей власти.

"Оппозиция пытается в свою пользу раскачать ситуацию, чтобы обрушить политическую конструкцию власти. Правительство и парламент не должны медлить. У них сейчас есть возможность в срочном порядке принять и одобрить пакет антикризисных мер, которые предложил премьер", - сказал Михэеш.

Эксперт добавил, что рассчитывает на положительный исход ситуации. По его словам, очень велика вероятность того, что правительство и депутаты примут то решение, которое приведет к перезапуску экономики. И тогда в обществе начнется стабилизация, а партии, представляющие парламентское большинство, получат передышку перед выборами, которые намечены на нынешнюю осень.

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