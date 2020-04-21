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Roman Mihăeș
© Sputnik / Rodion Proca

Михэеш: медлить с принятием антикризисных мер нельзя

Экспертиза
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Коронавирус нового типа распространяется по миру (800)
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/radio_peredacha_expertiza/20200421/29963550/mihaes-medlit-s-prinyatiem-antikrizisnykh-mer-nelzya.html

Очень велика вероятность того, что правительство и депутаты примут то решение, которое приведет к перезапуску экономики, сказал в эфире радиостудии Sputnik Молдова политолог Роман Михаеш.

Экспертиза
Михэеш: медлить с принятием антикризисных мер нельзя

Молдова не должна медлить с выходом из режима ЧС, так как может столкнуться и с экономическим, и с политическим кризисом, такое мнение высказал политолог Роман Михэеш.

Ion Chicu
© Photo : Guvernul Republicii Moldova
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Напомним, недавно правительство одобрило ряд законопроектов, в том числе о внесении поправок в госбюджет.

Антикризисные меры предусматривают в том числе выплаты субсидий предпринимателям, предоставление социальных пособий остальным категориям граждан, снижение НДС для сектора HoReCa и многое другое. Однако предложение кабмина заблокировал Конституционный суд.

По словам гостя студии, в обществе наблюдается нервозность – у граждан заканчиваются сбережения, еще больше снижается уровень жизни. Такая неопределенность – благодатная почва для оппонентов действующей власти.

"Оппозиция пытается в свою пользу раскачать ситуацию, чтобы обрушить политическую конструкцию власти. Правительство и парламент не должны медлить. У них сейчас есть возможность в срочном порядке принять и одобрить пакет антикризисных мер, которые предложил премьер", - сказал Михэеш.

Эксперт добавил, что рассчитывает на положительный исход ситуации. По его словам, очень велика вероятность того, что правительство и депутаты примут то решение, которое приведет к перезапуску экономики. И тогда в обществе начнется стабилизация, а партии, представляющие парламентское большинство, получат передышку перед выборами, которые намечены на нынешнюю осень.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (800)

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