Осмокеску: людей, до сих пор носящих цветы к памятнику Ленину, осталось мало

Коммунисты по убеждениям и просто люди, с симпатией относящиеся к советскому прошлому, хорошо помнят эту дату — 22 апреля, день рождения Владимира Ленина, политического и государственного деятеля, руководителя первого в мире социалистического государства. Даже сегодня есть те, кто в дань уважения приносят к его памятнику цветы. Профессор Николай Осмокеску, комментируя сегодняшнюю дату, сказал, что нужно не только помнить о прошлом, но и уметь замечать как позитивные, так и негативные факты и делать свои заключения.
"Жить только памятью невозможно. Ленина нужно помнить, о нем нужно знать, надо делать выводы, но нужно жить настоящим и думать о будущем, потому что прошлое назад не вернешь", - заявил собеседник.
"Среди них есть и молодые, и среднего возраста люди. Но я больше чем убежден, что подойди к нему и расспроси о Ленине подробнее, он не ответит. То, что они на день рождения ходят к его памятнику с цветами — просто результат пропаганды", - подчеркнул Осмокеску.
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