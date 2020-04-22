Осмокеску: людей, до сих пор носящих цветы к памятнику Ленину, осталось мало

Доктор международного права, бывший судья Конституционного суда, профессор Николай Осмокеску рассказал в эфире студии Sputnik Молдова о том, как он относится к сегодняшней дате — 150-летию со дня рождения Ленина.

Экспертиза Осмокеску: людей, до сих пор носящих цветы к памятнику Ленину, осталось мало

Коммунисты по убеждениям и просто люди, с симпатией относящиеся к советскому прошлому, хорошо помнят эту дату — 22 апреля, день рождения Владимира Ленина, политического и государственного деятеля, руководителя первого в мире социалистического государства. Даже сегодня есть те, кто в дань уважения приносят к его памятнику цветы. Профессор Николай Осмокеску, комментируя сегодняшнюю дату, сказал, что нужно не только помнить о прошлом, но и уметь замечать как позитивные, так и негативные факты и делать свои заключения.

"Жить только памятью невозможно. Ленина нужно помнить, о нем нужно знать, надо делать выводы, но нужно жить настоящим и думать о будущем, потому что прошлое назад не вернешь", - заявил собеседник.

По словам Осмокеску, тех, кто до сих пор носят цветы к памятнику Ленину, осталось очень мало. Среди них есть люди разного возраста, не только те, кто застал Советский Союз в сознательном возрасте, кто изучал в обязательном порядке работы Ленина в вузах.

"Среди них есть и молодые, и среднего возраста люди. Но я больше чем убежден, что подойди к нему и расспроси о Ленине подробнее, он не ответит. То, что они на день рождения ходят к его памятнику с цветами — просто результат пропаганды", - подчеркнул Осмокеску.

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