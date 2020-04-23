18:00 23 Апреля 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.72
  • USD18.14
  • RUB0.24
  • RON4.08
  • UAH0.67
Поиск
Артём Вареница
© Sputnik / Osmatesco

Вареница: Кишинев мог бы перенять опыт Приднестровья в профилактике COVID-19

Экспертиза
Получить короткую ссылку
125 0 0
Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/radio_peredacha_expertiza/20200423/29990357/varenita-chisinau-mog-by-perenyat-opyt-pridnestrovya-v-profilaktike-covid-19.html

В Левобережных районах более системно подошли к профилактике коронавирусной инфекции нового типа и предотвращению ее распространения, такое мнение высказал в эфире радиостудии Sputnik Молдова журналист, политический комментатор Артем Вареница.

Экспертиза
Вареница: Кишинев мог бы полностью перенять опыт Приднестровья

В конце января ВОЗ признала вспышку нового коронавируса чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение.  Одиннадцатого февраля заболевание получило название нового коронавирусного заболевания (COVID-2019), а уже 11 марта организация объявила, что вспышка приобрела характер пандемии, её центром стала Европа.

Проверка пациента. Архивное фото
© Sputnik / Moscow Healthcare Department
Для диагностики пациентов с COVID-19: в Приднестровье появился томограф

В конце марта в Молдове было введено чрезвычайное положение и действует "красный код" из-за коронавируса.

На данный момент в стране зарегистрированы 2 тысячи 778 случаев заболевания COVID-19, подтвержденных в лабораториях.

В больницах интубированы 15 пациентов с COVID-19. В тяжелом состоянии находятся 218 человек, у 535 пациентов среднее состояние здоровья, остальные находятся в удовлетворительном состоянии. Число погибших пациентов, у которых ранее подтвердили наличие коронавирусной инфекции, возросло до 77.

По словам журналиста Артема Вареницы, администрация Приднестровского региона приняла защитные меры, которые могли бы быть переняты и властями в Кишиневе.

"В Приднестровье действует единый Кризисный центр, открыта горячая телефонная линия, позвонив по которой, можно получить конкретную информацию: что можно делать, а что нет. Также, в Левобережье продлили отопительный сезон, это, безусловно, полезно для пожилых людей. Они не мерзнут", - отметил гость студии Sputnik Молдова.

Он добавил, что резкий скачок числа заболевших в Молдове, по его мнению, связан именно с отключением отопления в республике. По ночам еще достаточно холодно, столбики термометров показывают +2+3 градуса (а иногда и минусовую температуру), в квартирах воздух прогревается до 10 градусов, что для пожилых людей далеко не благоприятно, отсюда и рост простудных заболеваний.

Вареница отметил, что не всегда наблюдается слаженная работа ответственных лиц. По его словам, озвучивание четкой позиции в связи с нынешней ситуацией позволило бы в оперативном порядке закрывать острые вопросы, снимая тем самым напряженность в обществе, связанную с неожиданными и непривычными обстоятельствами, в которых оказалось в период пандемии население обоих берегов Днестра.

Подробности беседы - в нашем подкасте.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

В Приднестровье заработала своя лаборатория по тестированию на COVID-19
Подтверждена гибель еще одного пациента с COVID-19 в Молдове
Приднестровье просит Россию об оказании помощи в борьбе с COVID-19


Главные темы

Орбита Sputnik

Columnists
Новости
Все новости
Все новости
Мультимедиа
На заре космической эры: как готовили первых космонавтов в СССР
На старт! Ракета «Союз-2.1а» проходит последние приготовления перед запуском с Байконура
Ракета "Победы" готова к старту: "Союз-2.1а" доставит на МКС воду и топливо
Аварии на дорогах Молдовы 2020
ДТП на дорогах Молдовы: цифры и факты

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться