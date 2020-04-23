Вареница: Кишинев мог бы перенять опыт Приднестровья в профилактике COVID-19

В Левобережных районах более системно подошли к профилактике коронавирусной инфекции нового типа и предотвращению ее распространения, такое мнение высказал в эфире радиостудии Sputnik Молдова журналист, политический комментатор Артем Вареница.

Экспертиза Вареница: Кишинев мог бы полностью перенять опыт Приднестровья

В конце января ВОЗ признала вспышку нового коронавируса чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение. Одиннадцатого февраля заболевание получило название нового коронавирусного заболевания (COVID-2019), а уже 11 марта организация объявила, что вспышка приобрела характер пандемии, её центром стала Европа.

В конце марта в Молдове было введено чрезвычайное положение и действует "красный код" из-за коронавируса.

На данный момент в стране зарегистрированы 2 тысячи 778 случаев заболевания COVID-19, подтвержденных в лабораториях.

В больницах интубированы 15 пациентов с COVID-19. В тяжелом состоянии находятся 218 человек, у 535 пациентов среднее состояние здоровья, остальные находятся в удовлетворительном состоянии. Число погибших пациентов, у которых ранее подтвердили наличие коронавирусной инфекции, возросло до 77.

По словам журналиста Артема Вареницы, администрация Приднестровского региона приняла защитные меры, которые могли бы быть переняты и властями в Кишиневе.

"В Приднестровье действует единый Кризисный центр, открыта горячая телефонная линия, позвонив по которой, можно получить конкретную информацию: что можно делать, а что нет. Также, в Левобережье продлили отопительный сезон, это, безусловно, полезно для пожилых людей. Они не мерзнут", - отметил гость студии Sputnik Молдова.

Он добавил, что резкий скачок числа заболевших в Молдове, по его мнению, связан именно с отключением отопления в республике. По ночам еще достаточно холодно, столбики термометров показывают +2+3 градуса (а иногда и минусовую температуру), в квартирах воздух прогревается до 10 градусов, что для пожилых людей далеко не благоприятно, отсюда и рост простудных заболеваний.

Вареница отметил, что не всегда наблюдается слаженная работа ответственных лиц. По его словам, озвучивание четкой позиции в связи с нынешней ситуацией позволило бы в оперативном порядке закрывать острые вопросы, снимая тем самым напряженность в обществе, связанную с неожиданными и непривычными обстоятельствами, в которых оказалось в период пандемии население обоих берегов Днестра.

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