Чуря: оппозиция доходит до абсурда в вопросе о российском кредите

Политолог Корнелиу Чуря в эфире студии Sputnik Молдова высказал свое мнение о том, почему оппозиция оказалась против займа, предоставленного Россией.

Экспертиза Чуря: оппозиция доходит до абсурда в вопросе о российском кредите

Пожалуй, одной из самых обсуждаемых тем, которая даже потеснила на некоторое время злосчастный коронавирус в молдавском медиапространстве, стала тема займов, которые Молдова планировала взять у МВФ и России для смягчения последствий кризиса. И если с кредитом МВФ все прошло более-менее гладко, то российский кредит стал предметом горячих споров двух флангов молдавской политики. На первый взгляд, сама постановка вопроса выглядит странной — брать или нет этот кредит, когда очевидна острая необходимость в привлечении финансовых средств извне. И ясно, что немного найдется стран, способных выдать нам какой-либо кредит из-за их собственных проблем, с которыми сейчас столкнулись практически все государства. Собственных же средств, и даже денег с учетом кредита МВФ Молдове никак не хватит для реализации всех взятых на себя государством обязательств по исполнению бюджета.

При всем при этом, правые предпочли заявить, что Молдова могла бы отказаться от этого кредита, поскольку данный кредит невыгоден Молдове, особенно, по сравнению с тем, который предоставляет МВФ. Политолог Корнелиу Чуря отметил, что сама постановка вопроса о том, какой из двух кредитов выгоднее, вполне в духе оппозиции, так как затрагивает геополитику — любимый козырь оппозиции.

"Майя Санду пытается разыгрывать геополитическую карту, стремясь показать, что западная помощь нужнее и эффективнее, чем российская, доходя до абсурда, утверждая, что можно отказаться от российской помощи, и надеясь на то, что Запад нам всегда поможет", - заявил Чуря.

Как подчеркнул политолог, этим заявлением правые только доказывают свою зависимость от Запада и полную готовность отстаивать западные интересы, даже если это противоречит интересам Молдовы. В то же время, есть действительно ряд неясностей с российским кредитом, ряд моментов, не понятных обывателю, на чем и пытается "выехать" оппозиция, полагает Чуря.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova