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Корнелиу Чуря
© Sputnik / Rodion Proca

Чуря: оппозиция доходит до абсурда в вопросе о российском кредите

Экспертиза
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/radio_peredacha_expertiza/20200423/29990455/ciurea-oppozitsiya-dokhodit-do-absurda-v-voprose-o-rossiyskom-kredite.html

Политолог Корнелиу Чуря в эфире студии Sputnik Молдова высказал свое мнение о том, почему оппозиция оказалась против займа, предоставленного Россией.

Экспертиза
Чуря: оппозиция доходит до абсурда в вопросе о российском кредите

Пожалуй, одной из самых обсуждаемых тем, которая даже потеснила на некоторое время злосчастный коронавирус в молдавском медиапространстве, стала тема займов, которые Молдова планировала взять у МВФ и России для смягчения последствий кризиса. И если с кредитом МВФ все прошло более-менее гладко, то российский кредит стал предметом горячих споров двух флангов молдавской политики. На первый взгляд, сама постановка вопроса выглядит странной — брать или нет этот кредит, когда очевидна острая необходимость в привлечении финансовых средств извне. И ясно, что немного найдется стран, способных выдать нам какой-либо кредит из-за их собственных проблем, с которыми сейчас столкнулись практически все государства. Собственных же средств, и даже денег с учетом кредита МВФ Молдове никак не хватит для реализации всех взятых на себя государством обязательств по исполнению бюджета.

Заседание парламента. Архивное фото
© Sputnik / Rodion Proca
Парламент Молдовы ратифицировал соглашение о российском кредите

При всем при этом, правые предпочли заявить, что Молдова могла бы отказаться от этого кредита, поскольку данный кредит невыгоден Молдове, особенно, по сравнению с тем, который предоставляет МВФ. Политолог Корнелиу Чуря отметил, что сама постановка вопроса о том, какой из двух кредитов выгоднее, вполне в духе оппозиции, так как затрагивает геополитику — любимый козырь оппозиции.

"Майя Санду пытается разыгрывать геополитическую карту, стремясь показать, что западная помощь нужнее и эффективнее, чем российская, доходя до абсурда, утверждая, что можно отказаться от российской помощи, и надеясь на то, что Запад нам всегда поможет", - заявил Чуря.

Как подчеркнул политолог, этим заявлением правые только доказывают свою зависимость от Запада и полную готовность отстаивать западные интересы, даже если это противоречит интересам Молдовы. В то же время, есть действительно ряд неясностей с российским кредитом, ряд моментов, не понятных обывателю, на чем и пытается "выехать" оппозиция, полагает Чуря.

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