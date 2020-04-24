Михэеш: в вопросе о кредите от России интересы КС совпали с оппозицией

Быстрый процесс смещения председателя КС и принятое тут же решение, появившееся вопреки только что принятому Парламентом закону, наводит на мысль, что Конституционный суд используется в политических целях, заявил в эфире студии Sputnik Молдова политолог Роман Михэеш.

Экспертиза Михэеш: в вопросе о кредите от России интересы КС совпали с оппозицией

Решения, принятые в Конституционном суде вчера, имеют под собой какую-то политическую подоплеку, отметил Михэеш. По мнению политолога, именно такие выводы можно сделать из произошедшего, когда в один и тот же день случилась и смена председателя КС, и приостановление решения о российском кредите.

"Произошла практически синхронизация действий молдавской оппозиции с решениями КС, что, конечно же, вызывает подозрения. У меня нет никакой информации со стороны следственных органов на эту тему, на данный момент можно только делать предположения, кому это выгодно, почему это случилось", - подчеркнул Михэеш.

Массу вопросов, считает политолог, вызывает тот факт, что решение КС удивительным образом совпало с интересами оппозиции. Все это, полагает политолог, свидетельствует о том, что судебная система все еще нуждается в реформировании, а реформа юстиции, которую в Молдове пытались провести, закончилась той же политизацией.

"Некоторые эксперты говорят о том, что нам нужно изменить законодательство, чтобы в будущем иметь механизмы контроля над тем, чтобы в составе КС не было политических назначенцев. Но это касается будущего. А сегодня у нас все тот же политический контроль над Конституционным судом", - заключил Михэеш.

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