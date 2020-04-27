Чуря: действия КС являются частью сценария по усилению оппозиции

Экспертиза Чуря: действия КС являются частью сценария по усилению оппозиции

Премьер-министр Ион Кику заявил сегодня, 27 апреля, в ходе брифинга, что попытки оппозиции опротестовать в Конституционном суде поправки к бюджету, касающиеся мер поддержки населения, могут привести к проблемам с финансированием социальных расходов. Премьер также призвал политические силы отказаться от подобных действий.

Кику напомнил, что в результате решения Конституционного суда приостановить вступление в силу соглашения о российском кредите государственный бюджет может лишиться поступлений на сумму более четырех миллиардов леев. Политолог Корнелиу Чуря, комментируя вызвавшее столько споров решение Конституционного суда, отметил, что КС стал на сегодняшний день инструментом, который оппозиция будет пытаться использовать против действующей власти.

"Оппозиция попытается превратить КС во второе правительство, но с окончательным правом на вынесение решений. Думаю, что борьба здесь не окончена, нужно подождать и увидеть, какими будут дальнейшие решения КС по ключевым вопросам", - полагает Чуря.

По мнению политолога, важно будет, как в ближайшее время поведет себя Конституционный суд в вопросе о российском кредите, а также в вопросе о налоге на аэропорт. Как отметил Чуря, сейчас идет жесткая политическая борьба, и от ее исхода будет зависеть, как пройдут президентские выборы и как поведет себя Демпартия в рамках альянса с социалистами. Сейчас же, заключил эксперт, Молдова находится в определенной критической точке, а смена главы КС и принятые затем решения являются частью сценария по усилению оппозиции в рамках той борьбы, которая развернется на президентских выборах.

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