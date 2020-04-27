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Аннаслав Яковенко
© Sputnik / Rodion Proca

Яковенко: желающим поступить в вузы должна быть обеспечена эта возможность

Экспертиза
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/radio_peredacha_expertiza/20200427/30036570/iacovenco-zhelayuschim-postupit-v-vuzy-dolzhna-byt-obespechena-eta-vozmozhnost.html

Общественный активист, руководитель Движения за устойчивое развитие Green Moldova Аннаслав Яковенко рассказал в эфире студии Sputnik Молдова, как, по его мнению, в этом году следует решить проблему с выпускными экзаменами.

Экспертиза
Яковенко: желающим поступить в вузы должна быть обеспечена эта возможность

По решению властей в этом году в Молдове были отменены экзамены для школьников. Учащихся будут оценивать на основании отметок, полученных в течение года. Что же касается выпускников школ, то решение о том, как следует поступить в отношении тех, кто сдает БАК, должно быть принято в ближайшие дни. Общественный активист Аннаслав Яковенко поделился своим взглядом на эту проблему.

Пустая классная комната в начальной школе
© AFP 2020 / ROB ENGELAAR
Когда ученики смогут вернуться в школы, а дошкольники — в детсады

"О возвращении школьников за парты и студентов в аудитории мы говорить пока еще не можем, потому что, все-таки, надо проанализировать, как будет развиваться дальше эпидемиологическая ситуация", - отметил Яковенко.

Тем не менее, по мнению эксперта, в условиях, когда до выпускных экзаменов остался буквально месяц, учебный процесс был прерван, а дистанционное обучение не всегда и не везде на сто процентов помогало учащимся осваивать учебную программу, стоит принять компромиссное решение. Нормально наладить и обеспечить проведение экзамена БАК в сроки, предусмотренные системой образования, в этом году невозможно, полагает эксперт.

"У меня есть предложение, даже призыв к властям, если хотите. Я считаю, что всех выпускников лицейских классов нужно освободить на этот год от экзаменов на степень бакалавра, и зачислять в вузы по результатам средних баллов за последние лицейские классы, с последующей аттестацией на степень бакалавра", - заявил Яковенко.

Эта мера, подчеркнул эксперт, вынужденная, спровоцированная чрезвычайной ситуацией, в которой мы оказались. Но, тем не менее, она поможет решить проблему экзаменов БАК, обеспечив доступ выпускников к высшему образованию.

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