Ионицэ: Молдове срочно необходимы кредиты для закрытия "дыры" в бюджете

Без денег от российского кредита Молдове будет практически невозможно покрыть разницу между расходной и доходной частями бюджета, которая в этом году составила 19 миллиардов леев, заявил в эфире студии Sputnik Молдова экономист Вячеслав Ионицэ.

Экспертиза Ионицэ: Молдове срочно необходимы кредиты для закрытия "дыры" в бюджете

Так уж получилось, что теперь судьба всех кредитов, которые могла бы теоретически получить Молдова, зависит теперь не столько от власти, сколько от Конституционного суда. После блокирования судом российского кредита, получение и всех остальных средств теперь под угрозой. Сейчас, помимо российского кредита, Молдова вправе была бы рассчитывать на деньги от МВФ, деньги от ЕС, который тоже готов нам предоставить кредит, и, кроме того — на деньги от Всемирного банка, выделенные на конкретные проекты в бюджете. Однако, для покрытия бюджетного дефицита денег из трех последних источников недостаточно, считает экономический эксперт Вячеслав Ионицэ.

"В госбюджете есть доходная и расходная части. И вот дыра, то есть, разница между доходами и расходами, в этом году у нас беспрецедентна — 19 миллиардов леев. Мы получим в бюджет 34,5 миллиарда леев, а потратить должны 53,5 миллиарда леев", - заявил Ионицэ.

Как рассказал экономист, покрыть эту нехватку бюджетных средств можно за счет трех источников: гранты, на которые в этом году вряд ли можно рассчитывать, внутренние кредиты и внешние кредиты. До нынешнего года, по словам Ионицэ, самая большая бюджетная "дыра" в истории Молдовы была в 2014 году. Тогда дефицит составлял 6,3 миллиарда леев, в нынешнем году он в три раза больше.

В прошлом году правительство Молдовы утвердило бюджет с "дырой" в 10 миллиардов леев. Планировалось покрыть его за счет грантов, а также внешних и внутренних займов. Но разразилась пандемия, на гранты рассчитывать уже особо не приходится, кроме того, стало понятно, что бюджет не получит ожидаемых доходов.

"Доходы бюджета снизятся примерно на семь миллиардов леев. Люди меньше потребляют, бизнес не работает, и мы получаем на семь миллиардов меньше. Мы должны урезать расходы, но в кризис мы не можем этого сделать. Государство должно помочь фермерам, медицинской системе, и расходы повышаются еще на два миллиарда леев", - разъяснил Ионицэ.

Таким образом, изначальный дефицит бюджета Молдовы составлял 10 миллиардов леев, он вырос еще на семь миллиардов за счет уменьшения доходов и на два — за счет увеличения расходов. МВФ согласился помочь Молдове суммой в 235 миллионов долларов, а Европейский союз готов нам дать сто миллионов. Кроме того, государство нашло возможность оптимизировать расходы еще на два миллиарда леев.

"Деньги, которые дает МВФ, деньги от Евросоюза и сумма, которую удается оптимизировать, составляют как раз девять миллиардов леев, то есть, это та сумма, которая способна перекрыть негативные эффекты от коронавируса. Но остаются еще десять миллиардов. И Молдове срочно необходимо найти эти деньги", - заключил Ионицэ.

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