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Корнелиу Чуря
© Sputnik / Rodion Proca

Чуря: КС становится инструментом оппозиции по ослаблению власти

Экспертиза
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/radio_peredacha_expertiza/20200428/30051785/ciurea-ks-stanovitsya-instrumentom-oppozitsii-po-oslableniyu-vlasti.html

Сегодня не приходится говорить о независимости Конституционного суда, заявил в эфире студии Sputnik Молдова политолог Корнелиу Чуря.

Экспертиза
Чуря: КС становится инструментом оппозиции по ослаблению власти

В прошлый вторник, 23 апреля, в Конституционном суде произошла смена руководства – председателя КС Владимира Цуркана сменила судья Домника Маноле. В новом составе КС приостановил действие закона о ратификации соглашения с РФ о кредите в 200 миллионов евро. Комментируя произошедшее, политолог Корнелиу Чуря отметил, что Конституционный суд — это институт власти, вынужденный принимать решение под тем или иным давлением, исходя из той или иной политической ситуации. Конституционный суд принял последнее решение в пользу оппозиции и естественно, является на сегодняшний день выразителем воли оппозиции.

"Теперь Домника Маноле и все остальные судьи будут слушать те советы, которые дает им оппозиция и должна будет принимать эти советы во внимание, так как они - ставленники оппозиции", - подчеркнул политолог.

Здание Конституционного суда Молдавии
© Sputnik / Miroslav Rotari
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С другой стороны, отметил Чуря, социалисты указывают на то, что зарплаты и пособия сейчас не могут быть выплачены, так как в бюджете нет на это средств, что пытались компенсировать в том числе и за счет российского кредита. Поэтому на судей КС будет, безусловно, оказываться давление и с другой стороны. По мнению политолога, влияние со стороны оппозиции все-таки будет преобладать, и это может означать, что КС в данный момент потерян для власти. 

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