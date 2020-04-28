Чуря: КС становится инструментом оппозиции по ослаблению власти

В прошлый вторник, 23 апреля, в Конституционном суде произошла смена руководства – председателя КС Владимира Цуркана сменила судья Домника Маноле. В новом составе КС приостановил действие закона о ратификации соглашения с РФ о кредите в 200 миллионов евро. Комментируя произошедшее, политолог Корнелиу Чуря отметил, что Конституционный суд — это институт власти, вынужденный принимать решение под тем или иным давлением, исходя из той или иной политической ситуации. Конституционный суд принял последнее решение в пользу оппозиции и естественно, является на сегодняшний день выразителем воли оппозиции.
"Теперь Домника Маноле и все остальные судьи будут слушать те советы, которые дает им оппозиция и должна будет принимать эти советы во внимание, так как они - ставленники оппозиции", - подчеркнул политолог.
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