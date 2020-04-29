Киркэ: ожидает ли Молдову "хлебный кризис" осенью-зимой нынешнего года

Ряд экспертов утверждает, что из-за кризиса, спровоцированного пандемией, крупные экспортеры зерновых потихоньку сворачивают продажи. Правительства стран-экспортеров зерновых внимательно следят за ситуацией, и могут в любой момент запретить, а некоторые — уже запретили вывоз пшеницы, риса и многих других культур. В Молдове этот факт вызывает особое беспокойство. Как известно, в этом году в нашей стране рассчитывать на урожай пшеницы не приходится, значит, нам придется импортировать зерно.
"Экспорт молдавской пшеницы временно запрещен, это означает, что имеющиеся ресурсы зерна сохранятся внутри страны. Некоторые страны — Казахстан, Индия, Россия, Украина, Вьетнам — полностью запретили экспорт пшеницы на международный рынок, но это не повлияло на рост дефицита на международном рынке. Если у нас не будет урожая, мы заместим пшенцу импортом, ее вполне достаточно на международном рынке", — заявил Киркэ.
По словам экономиста, спрос на пшеницу сейчас стабилен, а цены на нее на международном рынке даже упали. В начале марта пшеница стоила 570 долларов за бушель (бушель - единица измерения сельскохозяйственных продуктов, применяемая на международном рынке), а сейчас упала до 520.
"Засуха только в нашем регионе — в Молдове, частично в Румынии и Украине. Основных потребляемых в мире злаков — пшеницы и риса — предостаточно на международном рынке. Лично я не вижу никаких мотивов для паники. Если у нас не будет урожая пшеницы, мы сможем закупить ее в Болгарии или Польше", - отметил эксперт.
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