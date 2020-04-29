Киркэ: ожидает ли Молдову "хлебный кризис" осенью-зимой нынешнего года

Экспертиза Киркэ: ожидает ли Молдову "хлебный кризис" осенью-зимой нынешнего года

Ряд экспертов утверждает, что из-за кризиса, спровоцированного пандемией, крупные экспортеры зерновых потихоньку сворачивают продажи. Правительства стран-экспортеров зерновых внимательно следят за ситуацией, и могут в любой момент запретить, а некоторые — уже запретили вывоз пшеницы, риса и многих других культур. В Молдове этот факт вызывает особое беспокойство. Как известно, в этом году в нашей стране рассчитывать на урожай пшеницы не приходится, значит, нам придется импортировать зерно.

"Экспорт молдавской пшеницы временно запрещен, это означает, что имеющиеся ресурсы зерна сохранятся внутри страны. Некоторые страны — Казахстан, Индия, Россия, Украина, Вьетнам — полностью запретили экспорт пшеницы на международный рынок, но это не повлияло на рост дефицита на международном рынке. Если у нас не будет урожая, мы заместим пшенцу импортом, ее вполне достаточно на международном рынке", — заявил Киркэ.

Несмотря на то, что уже со следующей недели метеорологи прогнозируют дожди с грозами, засуха уже нанесла чувствительный ущерб сельскохозяйственной отрасли Молдовы. Специалисты говорят, что сейчас любого дождя будет недостаточно, так как почва очень сильно иссушена. А если, в связи с засухой, Молдову ожидает неурожай, да еще и закупить необходимое нам зерно мы не сможем ввиду того, что экспортеры закроют или уже закрыли свои рынки, не означает ли это, что в стране может возникнуть нехватка зерна? Как разъяснил экономический эксперт Роман Киркэ, 317 тысяч гектаров в Молдове были засеяны пшеницей, и очень многие фермеры, увидев, что урожая пшеницы в этом году ждать не приходится, пересеяли ее кукурузой.

По словам экономиста, спрос на пшеницу сейчас стабилен, а цены на нее на международном рынке даже упали. В начале марта пшеница стоила 570 долларов за бушель (бушель - единица измерения сельскохозяйственных продуктов, применяемая на международном рынке), а сейчас упала до 520.

"Засуха только в нашем регионе — в Молдове, частично в Румынии и Украине. Основных потребляемых в мире злаков — пшеницы и риса — предостаточно на международном рынке. Лично я не вижу никаких мотивов для паники. Если у нас не будет урожая пшеницы, мы сможем закупить ее в Болгарии или Польше", - отметил эксперт.

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