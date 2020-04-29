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Ion Dron Ион Дрон
© Sputnik / Osmatesco

Дрон: наша юстиция все также нуждается в реформе

Экспертиза
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/radio_peredacha_expertiza/20200429/30068380/dron-nasha-yustitsiya-vse-takzhe-nuzhdaetsya-v-reforme.html

Хотя в связи с пандемией на первый план в Молдове вышли другие проблемы, а о реформе юстиции, о которой очень много говорилось в начале года, уже как-то подзабылось, вопрос реформирования по-прежнему актуален, заявил в эфире студии Sputnik Молдова адвокат Ион Дрон.

Экспертиза
Дрон: наша юстиция все также нуждается в реформе

Конечно, сейчас на первый план среди государственных забот вышла проблема медицинского сектора, особенно актуализировавшаяся в связи с пандемией. И на ближайшие четыре-пять лет этот сектор должен оставаться приоритетным. Но это не значит, что остальные проблемы мы должны отодвинуть на задний план и забыть о прочих секторах, полагает адвокат Ион Дрон.

"Мы сектору юстиции не придавали такого значения, как нужно было, с самого момента основания нашего государства. А когда мы наконец поставили себе в приоритет реформы юстиции, уже было поздновато, потому что требовались уже глубинные работы по его реформированию", - отметил Дрон.

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По словам юриста, реформа, тем не менее, должна быть проведена, так как в государстве, где существуют проблемы с юстицией, ни у государственных структур, ни у рядовых граждан нет чувства защищенности. Поэтому, необходимо не замалчивать, а поднимать вопрос реформирования юстиции и вообще органов правопорядка.

"Меня вчера привели в шок цифры, озвученные достоверным источником. Оказывается, только в одной Москве сейчас находятся 30 тысяч молдавских граждан с уголовным прошлым. И представьте, если эти 30 тысяч человек российские власти депортируют в Молдову ввиду карантина, готовы ли наши органы правопорядка принимать какие-то меры? Учитывая, что в сельской местности один участковый приходится на 5-6 сел?", - подчеркнул Дрон.

Как полагает эксперт, если эти люди, которые были не в ладах с законом, приедут в Молдову, где для них не создано рабочих мест и где существуют серьезные проблемы экономического характера, может ухудшиться общая ситуация с безопасностью в стране. Поэтому вопросы реформирования системы юстиции и системы правопорядка не должны сходить с повестки дня в Молдове, считает Дрон.

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