Дрон: наша юстиция все также нуждается в реформе

Конечно, сейчас на первый план среди государственных забот вышла проблема медицинского сектора, особенно актуализировавшаяся в связи с пандемией. И на ближайшие четыре-пять лет этот сектор должен оставаться приоритетным. Но это не значит, что остальные проблемы мы должны отодвинуть на задний план и забыть о прочих секторах, полагает адвокат Ион Дрон.
"Мы сектору юстиции не придавали такого значения, как нужно было, с самого момента основания нашего государства. А когда мы наконец поставили себе в приоритет реформы юстиции, уже было поздновато, потому что требовались уже глубинные работы по его реформированию", - отметил Дрон.
"Меня вчера привели в шок цифры, озвученные достоверным источником. Оказывается, только в одной Москве сейчас находятся 30 тысяч молдавских граждан с уголовным прошлым. И представьте, если эти 30 тысяч человек российские власти депортируют в Молдову ввиду карантина, готовы ли наши органы правопорядка принимать какие-то меры? Учитывая, что в сельской местности один участковый приходится на 5-6 сел?", - подчеркнул Дрон.
Как полагает эксперт, если эти люди, которые были не в ладах с законом, приедут в Молдову, где для них не создано рабочих мест и где существуют серьезные проблемы экономического характера, может ухудшиться общая ситуация с безопасностью в стране. Поэтому вопросы реформирования системы юстиции и системы правопорядка не должны сходить с повестки дня в Молдове, считает Дрон.
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