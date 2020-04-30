Лисневский: ждет ли нас новый кандидат от "правых" к выборам президента

Устав от постоянных конфликтов между Санду и Нэстасе, многие их бывшие сторонники хотели бы видеть другую политическую фигуру в качестве нового лидера, заявил в эфире студии Sputnik Молдова политолог Ян Лисневский.

Экспертиза Лисневский: ждет ли нас новый кандидат от "правых" к выборам президента

На правом фланге сейчас наблюдается некий вакуум, который рано или поздно займет новая фигура. Тлеющий и периодически вновь вспыхивающий конфликт между нынешними лидерами "правых" — Майей Санду и Андреем Нэстасе — заставил от них отвернуться часть электората, который мог бы потенциально симпатизировать "проевропейцам".

Но, разочарованные этим конфликтом, многие избиратели уже не готовы проголосовать ни за одного из этих политиков, поскольку не доверяют теперь обоим.

В том числе по этой причине "правые" проиграли на выборах мэра Кишинева, считает политолог Ян Лисневский. Как отметил эксперт, за всю историю Республики Молдова еще не было прецедента, чтобы во главе столицы становился кандидат от "левых" сил. В 2019 году это впервые произошло, и во многом по причине того, что многие изначальные сторонники "правых" просто предпочли остаться дома, но не голосовать за Нэстасе.

"Скорее всего, подобное может произойти и на президентских выборах. И это все приводит к тому, что уже сейчас "правые" присматривают новых кандидатов на 2024 год. Уже ясно, что в дальнейшем Европа не будет поддерживать Нэстасе и Санду. Им проще создать что-то новое, нового политика, чем "починить" то, что сейчас есть", - сказал Лисневский.

Как предположил политолог, на правом фланге, вероятно, ведется работа по созданию нового лидера, скорее всего, это молодой политик, которому еще нет сорока лет, и в предвыборной кампании этого года он вряд ли "засветится".

Унионисты, впрочем, упоминали о том, что у них есть некий кандидат, которого они готовы представить. Возможно, это будет сделано ближе к лету, после окончания карантина. Похоже, они надеются, что этот кандидат сможет составить конкуренцию Санду и Нэстасе. В любом случае, сейчас политики видят, что на "правом" поле есть место для нового лидера, заключил Лисневский.

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