Плешка: грозит ли Молдове продовольственный кризис

Экспертиза Плешка: грозит ли Молдове продовольственный кризис

В условиях наступившего кризиса особенно туго приходится сельхозпроизводителям. Им надо держать двойной удар: к нехватке финансовых средств добавилась небывалая засуха. Власть обещала разного рода компенсации частным предприятиям и помощь для выхода из кризиса. Но, тем не менее, все чаще слышны утверждения о том, что уже осенью Молдова может столкнуться с продовольственным кризисом. Экс-министр обороны, ныне — инвестор Валериу Плешка полагает, что все разговоры о продовольственном кризисе в Молдове не имеют смысла, поскольку мы все-таки — страна, производящая сельхозпродукцию.

"Голода не будет, как бы ни кричали об этом те, кто хочет таким образом обратить на себя внимание. Население у нас небольшое, и в любых условиях проблему неурожая можно решить. Госрезервы образовать, и ресурсы для этого найдутся. Но вот цены повысятся", - отметил Плешка.

Как заявил эксперт, удорожание в этом случае будет продиктовано правилами либеральной экономики, которая нацелена на то, чтобы стоимость продукции постоянно повышалась. Тем более, на фоне закрытия многих отраслей экономики рост цен будет неизбежен. Другое дело, как это будет реализовано и насколько власти посчитают нужным регулировать процесс.

"Как государство может решить проблему продовольственного обеспечения? Очень просто. Создать резервы, найти диалог с бизнес-ассоциациями, сделать так, чтобы ассоциации могли экспортировать на внешние рынки свою продукцию, в страну привлекали валюту, закупали новое оборудование для переработки недорогого, но качественного отечественного сырья", - заключил Плешка.

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