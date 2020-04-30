Плешка: грозит ли Молдове продовольственный кризис

В условиях наступившего кризиса особенно туго приходится сельхозпроизводителям. Им надо держать двойной удар: к нехватке финансовых средств добавилась небывалая засуха. Власть обещала разного рода компенсации частным предприятиям и помощь для выхода из кризиса. Но, тем не менее, все чаще слышны утверждения о том, что уже осенью Молдова может столкнуться с продовольственным кризисом. Экс-министр обороны, ныне — инвестор Валериу Плешка полагает, что все разговоры о продовольственном кризисе в Молдове не имеют смысла, поскольку мы все-таки — страна, производящая сельхозпродукцию.
"Голода не будет, как бы ни кричали об этом те, кто хочет таким образом обратить на себя внимание. Население у нас небольшое, и в любых условиях проблему неурожая можно решить. Госрезервы образовать, и ресурсы для этого найдутся. Но вот цены повысятся", - отметил Плешка.
"Как государство может решить проблему продовольственного обеспечения? Очень просто. Создать резервы, найти диалог с бизнес-ассоциациями, сделать так, чтобы ассоциации могли экспортировать на внешние рынки свою продукцию, в страну привлекали валюту, закупали новое оборудование для переработки недорогого, но качественного отечественного сырья", - заключил Плешка.
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