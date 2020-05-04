Мокану: жители Молдовы больше всего доверяют медикам

Несмотря на то, что руководство Минздрава прилагает много усилий для решения проблем, связанных с текущей пандемией COVID-19, уровень доверия к нему (руководству) среди населения, как показывают соцопросы, низкий, но при этом к больницам, другим лечебным заведениям - высокий.
С чем это связано, пояснил председатель Ассоциации социологов и демографов Молдовы Виктор Мокану.
"У нас традиционно низкий уровень доверия к социальным институтам. Этим мы (социологи) и объясняем причину того, что только 19% граждан довольны тем, как действует Министерство здравоохранения и социальной защиты", - отметил собеседник.
"Если мы суммируем ответы респондентов, то получим общую картину: более 50 процентов граждан доверяют медикам в целом, они считают, что врачи действуют правильно в данной ситуации. Ответы людей в данном случае - это совокупный фактор, который связан с социальной солидарностью", - пояснил специалист.
Мокану подчеркнул, что социальная солидарность составляется из нескольких компонентов.
"Первое – доверие к властям, второе – активное или неактивное участие в политических процессах, третье - удовлетворение уровнем жизни. Исходя из этих критериев, доверие к социальным институтам в нашей стране низкое", - объяснил социолог.
Вместе с тем, Мокану подчеркнул, что в нынешней ситуации руководство Минздрава прилагает максимальные усилия, чтобы справиться с пандемией с минимальным ущербом.
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