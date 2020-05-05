Михэеш: кризис в Демпартии отсрочен, но необратим

Наша страна стоит на пороге очередного политического кризиса, удастся ли его избежать, пояснил в эфире студии Sputnik Молдова политолог Роман Михэеш.

Экспертиза Михэеш: кризис в Демпартии отсрочен, но необратим

В понедельник состоялось заседание фракции ДПМ, а затем совещание представителей коалиции ПСРМ-ДПМ, на котором присутствовал президент страны Игорь Додон. Почему необходимо было его участие, объяснил политолог Роман Михэеш.

Если Демпартия расколется на несколько фракций, то в стране произойдет очередной политический кризис, который спровоцирует досрочные парламентские выборы, уверен Михэеш. По его мнению, досрочные выборы невыгодны сейчас ни одной из партий и тем более невыгодны они партнерам по парламентской коалиции ПСРМ и ДПМ, но нельзя исключать сценарий, что это все-таки случится.

"Кризис, который произошел в ДПМ, уже необратим. Рано или поздно следует ожидать раскола в этой партии и выход депутатов-демократов из фракции. Уже мы наблюдаем появление двух групп. Если раскол произойдет до президентских выборов, то страну ждет очередной политический кризис", - отметил Михэеш.

По его мнению, такой сценарий может привести к нестабильной ситуации в стране. Группа депутатов, лидером которой является Павел Филип, возможно, в будущем сможет играть иную политическую роль. Михэеш отметил, что на данный момент президенту страны Игорю Додону и основателю ДПМ Думитру Дьякову удалось заморозить конфликт внутри партии. Как будет развиваться ситуация в дальнейшем, зависит от действий правительства Кику.

"Не исключено, что "группа Филипа" выйдет из ДПМ, если правительство Иона Кику не справится с последствиями кризиса из-за пандемии коронавируса. Группа станет формировать новую политическую повестку уже после президентских выборов. Это в том случае она пойдет на переговоры с партиями Майи Санду и Андреем Нэстасе и Адрианом Канду", - считает политолог.

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