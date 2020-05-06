Муравский: можно ли найти альтернативу российскому кредиту

Экспертиза Муравский: можно ли найти альтернативу российскому кредиту

Уже скоро определится судьба российского кредита - Конституционный суд Молдовы поставит точку в скандале с соглашением о займе. Судьям предстоит рассмотреть запрос членов молдавской парламентской оппозиции, которые нашли в кредитном договоре, по их мнению, спорные моменты.

В случае, если Молдове не удастся получить российский кредит из-за внутренней ситуации или процедура его получения затянется, то это усугубит и без того трудное финансовое положение республики, подчеркнул в эфире студии Sputnik Молдова экономист, экс-вице-премьер страны Александр Муравский.

"Возникнет опасность невыполнения правительством своих обязательств по выплатам зарплат, пенсий и т.п. Или же придется полностью забыть о ремонте дорог, капитальном строительстве, которое было запланировано, так как, чтобы закрыть финансовую дыру, деньги для бюджетников придется снимать со всех направлений, прежде всего с инвестиционных проектов", - сказал Муравский.

По словам Муравского, от МВФ уже нельзя будет что-то получить в ближайшее время. Разве что в рамках новой программы, но это долгие переговоры, обсуждения, подписания меморандума. В лучшем случае только к концу года будет принято какое-то решение. Получение кредита по линии Всемирного банка тоже предполагает долгие переговоры.

На днях стало известно, что Евросоюз готов выделить Молдове помощь для борьбы с последствиями пандемии, но эти деньги не предназначены для "латания дыры" в бюджете республики.

"Пойдет ли Евросоюз на то, чтобы дать Молдове еще дополнительные деньги к тем 87 млн евро и 100 млн евро, но которые не идут в бюджет – это большой вопрос. Обещает помощь и Румыния, но она, как член ЕС, тоже находится в достаточно непростом положении. Брюссель сократил финансирование новых членов Евросоюза, включая нашу соседку", - сказал Муравский.

Эксперт предположил, что спасти ситуацию может политическая поддержка ЕС, но там сейчас тоже существуют проблемы. Собеседник отметил, что из-за кризисной ситуации, которая возникла в Европе, да и во всем мире, найти альтернативу российскому кредиту будет трудно.

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