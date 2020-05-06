19:37 06 Мая 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.40
  • USD17.90
  • RUB0.24
  • RON4.02
  • UAH0.66
Поиск
Александр Муравский
© Sputnik / Miroslav Rotari

Муравский: можно ли найти альтернативу российскому кредиту

Экспертиза
Получить короткую ссылку
23310
Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/radio_peredacha_expertiza/20200506/30148555/muravschi-mozhno-li-nayti-alternativu-rossiyskomu-kreditu.html

Экс-вице-премьер РМ, известный экономист Александр Муравский объяснил в эфире студии Sputnik Молдова, в каких условиях находятся сейчас потенциальные кредиторы нашей республики.

Экспертиза
Муравский: можно ли найти альтернативу российскому кредиту

Уже скоро определится судьба российского кредита - Конституционный суд Молдовы поставит точку в скандале с соглашением о займе. Судьям предстоит рассмотреть запрос членов молдавской парламентской оппозиции, которые нашли в кредитном договоре, по их мнению, спорные моменты.

В случае, если Молдове не удастся получить российский кредит из-за внутренней ситуации или процедура его получения затянется, то это усугубит и без того трудное финансовое положение республики, подчеркнул в эфире студии Sputnik Молдова экономист, экс-вице-премьер страны Александр Муравский.

"Возникнет опасность невыполнения правительством своих обязательств по выплатам зарплат, пенсий и т.п. Или же придется полностью забыть о ремонте дорог, капитальном строительстве, которое было запланировано, так как, чтобы закрыть финансовую дыру, деньги для бюджетников придется снимать со всех направлений, прежде всего с инвестиционных проектов", - сказал Муравский.

Правительство Республики Молдова
© Sputnik / Мирослав Ротарь
Судьба российского кредита решится скоро: какие настроения царят в Кишиневе
По словам Муравского, от МВФ уже нельзя будет что-то получить в ближайшее время. Разве что в рамках новой программы, но это долгие переговоры, обсуждения, подписания меморандума. В лучшем случае только к концу года будет принято какое-то решение.  Получение кредита по линии Всемирного банка тоже предполагает долгие переговоры.

На днях стало известно, что Евросоюз готов выделить Молдове помощь для борьбы с последствиями пандемии, но эти деньги не предназначены для "латания дыры" в бюджете республики.

"Пойдет ли Евросоюз на то, чтобы дать Молдове еще дополнительные деньги к тем 87 млн евро и 100 млн евро, но которые не идут в бюджет – это большой вопрос. Обещает помощь и Румыния, но она, как член ЕС, тоже находится в достаточно непростом положении. Брюссель сократил финансирование новых членов Евросоюза, включая нашу соседку", - сказал Муравский.

Эксперт предположил, что спасти ситуацию может политическая поддержка ЕС, но там сейчас тоже существуют проблемы. Собеседник отметил, что из-за кризисной ситуации, которая возникла в Европе, да и во всем мире, найти альтернативу российскому кредиту будет трудно.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Кику: если бюджетные поправки опротестуют в КС, это заблокирует деньги от МВФ
Додон обозначил сроки, когда могут состояться президентские выборы в Молдове
На каких условиях Кишинев брал кредиты у иностранных организаций


Главные темы

Орбита Sputnik

Columnists
Новости
Все новости
Все новости
Мультимедиа
Потрясающие виды весеннего Байкала - фото
Кинорежиссер Сатаев: Великая Отечественная коснулась каждой казахстанской семьи
Кинорежиссер Сатаев: Великая Отечественная коснулась каждой казахстанской семьи
Число пассажиров общественного транспорта падает
Число пассажиров общественного транспорта в Молдове сокращается

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться