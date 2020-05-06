Лисневский: сегодняшним противникам власти удобно быть в оппозиции

Какие новые политические союзы могут возникнуть в парламенте Молдовы и как долго они могут просуществовать, в эфире студии Sputnik Молдова рассуждает политолог Ян Лисневский.

Экспертиза Лисневский: сегодняшним противникам власти удобно быть в оппозиции

Ряд экспертов утверждает, что в Молдове может быть сформировано новое парламентское большинство. В его состав войдут представители блока ACUM, парламентская группа Pro-Moldova и часть депутатов из нынешнего состава Демпартии. Насколько вероятен такой сценарий, рассказал политолог Ян Лисневский.

"Возможность создания единого блока из таких партий очень маленькая. Сейчас даже партия Нэстасе никак не может договориться с партией Санду, а если к этим силам прибавится еще партия "Шор" и Pro-Moldova, то это будет слишком сложная конструкция. Только если кто-то извне надавит на эти формирования, они смогут удерживать единство, но на довольно короткий срок", - заявил Лисневский.

По мнению политолога, внутренний конфликт в таком блоке будет постоянным. Так что формирование этого блока, если вдруг он и будет создан, никак не разрешит политический кризис. Как мы хорошо помним, Майя Санду, придя к власти, продержалась во главе правительства буквально пять месяцев, а потом стала предпринимать все меры для ухода в оппозицию.

"Всей сегодняшней оппозиции на самом деле удобно там находиться. Приход к власти во время экономического кризиса — это уже ответственность и риск. Если они придут к власти, им придется отвечать перед людьми, выдавать пособия, зарплаты, заниматься администрированием", - подчеркнул Лисневский.

Как отметил эксперт, идти на такой риск можно, только располагая массовой поддержкой населения, но оппозиция лишена этой поддержки в данный момент.

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