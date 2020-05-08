Михэеш: переговоры с Россией о кредите придется начинать сначала

Политолог Роман Михэеш в эфире студии Sputnik Молдова ответил на вопрос, могут ли Российская Федерация и Молдова снова вернуться к переговорам о предоставлении кредита.

Экспертиза Михэеш: переговоры с Россией о кредите придется начинать сначала

Конституционный суд в четверг, 7 мая, признал неконституционным соглашение с Россией о займе в 200 миллионов евро. Вместе с договором, КС также признал неконституционным решение правительства о начале переговоров с РФ, утверждении проекта ратификации соглашения, а также непосредственно закона о ратификации, утвержденного парламентом.

В пятницу, 8 мая, утром президент Додон провел заседание с премьером Ионом Кику и спикером парламента Зинаидой Гречаной для принятия дальнейших мер после решения КС по российскому кредиту. Как сообщил Игорь Додон в соцсетях в еженедельной рубрике "Президент отвечает", власти республики скорее всего уже на следующей неделе возобновят переговоры с Россией по кредиту.

Политолог Роман Михэеш поделился своим мнением о том, возможно ли будет Молдове и России снова вернуться к этому соглашению о кредите.

"К сожалению, в том соглашении, которое было признано неконституционным, переписывать уже нечего, оно аннулировано. Надо заново создавать группу и инициировать переговоры с правительством Российской Федерации, потому что суд аннулировал не только этот закон о ратификации договора о кредите, но аннулировал и решение правительства Молдовы о создании группы для переговоров по кредиту", - заявил Михэеш.

По словам политолога, КС "на корню" срезал все пути для того, чтобы вести переговоры о кредите прежнем формате. Остается один-единственный путь, подчеркнул Михэеш.

"Если Россия не обидится на Молдову за такой недружественный жест, если Россия останется на позиции, что она готова выделить эти деньги — надо будет создавать другую комиссию в правительстве для переговоров по кредиту, и составлять новый договор. Это займет, как минимум, месяц-два", - заключил Михэеш.

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