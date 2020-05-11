Муравский: за счет чего может быть покрыт дефицит бюджета Молдовы

Пока не будут найдены источники покрытия дефицита бюджета Молдовы, правительство должно прийти в парламент с предложениями о корректировке бюджета. На данный момент единственная реальная возможность выполнять обязательства по зарплатам бюджетникам, по пенсиям, по необходимым расходам на содержание госаппарата и по мерам поддержки бизнеса, - это пересмотреть бюджет, сократив несрочные расходы. Такого мнения придерживается экс-вице-премьер Молдовы, экономист Александр Муравский.
"Я не исключаю того, что необходимо будет сократить расходы на определенные инвестиционные проекты, например, те, что были предусмотрены на дороги, то есть, перебросить расходы с одной статьи на другую, выиграв определенное время", - отметил Муравский.
Как подчеркнул экономист, на будущее есть несколько возможностей получить необходимые бюджету деньги. Есть надежда, полагает Муравский, что Россия проявит благородство и возобновит с молдавским правительством переговоры о займе.
"Хотелось бы надеяться, что Россия, как великая держава, станет выше склок и поймет, что агрессивная кучка патологических русофобов не представляет большинство молдавского народа, и отнесется снисходительно к истории с кредитом, возобновив переговоры", - сказал Муравский.
И еще один возможный источник получения финансов - заимствовать деньги на внутреннем рынке через размещение государственных казначейских обязательств среди коммерческих банков, заключил Муравский.
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