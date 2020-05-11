Муравский: за счет чего может быть покрыт дефицит бюджета Молдовы

Проблема дефицита бюджета в Молдове и так была острой, а в связи с решением Конституционного суда, признавшего неконституционным договор с Россией о займе в 200 миллионов евро, она только усугубилась, заявил в эфире студии Sputnik Молдова экономист Александр Муравский.

Экспертиза Муравский: за счет чего может быть покрыт дефицит бюджета Молдовы

Пока не будут найдены источники покрытия дефицита бюджета Молдовы, правительство должно прийти в парламент с предложениями о корректировке бюджета. На данный момент единственная реальная возможность выполнять обязательства по зарплатам бюджетникам, по пенсиям, по необходимым расходам на содержание госаппарата и по мерам поддержки бизнеса, - это пересмотреть бюджет, сократив несрочные расходы. Такого мнения придерживается экс-вице-премьер Молдовы, экономист Александр Муравский.

"Я не исключаю того, что необходимо будет сократить расходы на определенные инвестиционные проекты, например, те, что были предусмотрены на дороги, то есть, перебросить расходы с одной статьи на другую, выиграв определенное время", - отметил Муравский.

Как подчеркнул экономист, на будущее есть несколько возможностей получить необходимые бюджету деньги. Есть надежда, полагает Муравский, что Россия проявит благородство и возобновит с молдавским правительством переговоры о займе.

"Хотелось бы надеяться, что Россия, как великая держава, станет выше склок и поймет, что агрессивная кучка патологических русофобов не представляет большинство молдавского народа, и отнесется снисходительно к истории с кредитом, возобновив переговоры", - сказал Муравский.

Помимо этого, экономист сообщил и о том, на какие еще средства может рассчитывать Молдова. Евросоюз обещал правительству 100 миллионов в качестве меры поддержки стран Восточного партнерства, часть этих денег поступит к середине года, а остальные — к концу года или к началу следующего. Кроме того, Всемирный банк обещал выделить средства на поддержку стран, пострадавших от пандемии. Молдова тоже может рассчитывать получить некоторую сумму, которая пока неизвестна. Тут вряд ли можно вести речь об очень весомой сумме, но в данной ситуации нам дорога любая финансовая помощь, заметил Муравский. Также Молдове может дать кредит Банк развития Совета Европы. Кроме того, возможно, правительство примет решение о размещении евробондов на внешнем рынке.

И еще один возможный источник получения финансов - заимствовать деньги на внутреннем рынке через размещение государственных казначейских обязательств среди коммерческих банков, заключил Муравский.

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