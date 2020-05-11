Чуря: смену парламентского большинства в Молдове готовят две силы

Запад и желающие вернуться к власти олигархи — вот те две силы, которые сильнее всего заинтересованы в изменении конфигурации в парламенте Молдовы, заявил в эфире студии Sputnik Молдова политолог Корнелиу Чуря.

Экспертиза Чуря: смену парламентского большинства в Молдове готовят две силы

Первая сила, заинтересованная в том, чтобы расклад в молдавском парламенте изменился, это олигархи, находящиеся за рубежом, которые, естественно, остались недовольны устранением их с политической сцены в прошлом году, и которые сейчас увидели для себя возможность так или иначе, но вернуться в Молдову и в политику.

"В этой комбинации "правые" в лице блока ACUM являются зависимым игроком, через которого Запад продвигает свои интересы. Майя Санду готова пойти на то, чтобы пожертвовать своей политической карьерой, вступив в альянс с олигархами, несмотря на то, что это нанесет урон ее имиджу", - заявил Чуря.

Вторая - это "коллективный Запад", который тоже недоволен нынешним геополитическим раскладом в Молдове. Запад контролировал правительство Молдовы до ноября прошлого года, и их тогда все устраивало, но с тех пор они лишились тех рычагов контроля, что у них были, и конечно, такая ситуация с геополитической точки зрения их не устраивает, отметил политолог Корнелиу Чуря.

По мнению эксперта, соответствующие указания Санду, вероятнее всего, уже получила, и будет их придерживаться, так как в данной ситуации ей деваться некуда. Союз, пусть временный и конъюнктурный, между олигархами и Западом, скорее всего, станет причиной того, что при изменении парламентского большинства правительство Кику будет отправлено в отставку.

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