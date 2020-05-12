Лисневский: "правые" слишком разобщены, чтобы работать вместе

В случае прихода к власти правых сил, нас ждет продолжение борьбы между различными группировками "правых", которые слишком разобщены для того, чтобы совместно работать в течение продолжительного времени, заявил в эфире студии Sputnik Молдова политолог Ян Лисневский.

Экспертиза Лисневский: "правые" слишком разобщены, чтобы работать вместе

Приход "правых" к власти в Молдове в данный момент не очень-то выгоден, прежде всего, им самим. В стране за последние несколько лет произошла череда кризисов, повлекшая за собой проблемы, которые не удалось решить. И с этими нерешенными проблемами государство вошло в новый кризис, вызванный COVID-19. Приходить к власти в таких условиях, не понимая толком, как преодолеть кризис, можно только в том случае, если ты не намерен задерживаться надолго, считает политолог Ян Лисневский.

"Сейчас для того, чтобы сформировалось новое движение правых сил, необходимы новые политические лидеры. Те, которые есть сейчас, растеряли существенную часть доверия, и это касается всех политиков. И даже если сейчас удастся сформировать какое-то новое правительство — оно будет временным. Хотим мы этого или нет, оно просуществует очень короткий срок", - полагает Лисневский.

Как напомнил политолог, предыдущее правительство, созданное тремя формированиями, продержалось всего пять месяцев. Что же касается правительства, сформированного из нескольких политически нестабильных групп, то несложно даже догадаться, что полноценно работать оно не сможет. При помощи "зарубежных партнеров" это правительство может быть сформировано, но оно не продержится долго.

Кроме того, ожидается мировой кризис, и как выйти из этого кризиса, не знает никто. Сколько денег нам понадобится, ни один из экспертов не может сказать точно. Осенью ожидается вторая волна заболеваний, и сколько это будет продолжаться, как это будет, никто достоверно не знает. Брать на себя ответственность в такой момент, приходя к власти с таким багажом проблем, можно только, не имея планов прийти на долгий срок.

Также, не стоит забывать, что осенью нас ждут президентские выборы. И в такой ситуации "правым" надо работать над тем, чтобы выбрать определенного лидера, который будет представлять эти силы на выборах.

"Им необходимо будет работать на рейтинг этого лидера, возвращая ему доверие избирателей. На правом фланге — большая конкуренция, и ни один из имеющихся там лидеров не сможет объединить весь правый фланг, где идет постоянные конфликты. Но не выдвинув единого лидера, они не смогут вернуть свой же электорат, который был у них в 2010, то есть, тот правый электорат, который удалось тогда объединить", - подчеркнул Лисневский.

Вечная борьба в политике, "война компроматов" и прочие подобные действия еще ни к чему хорошему не привели. К тому же, за последние годы политики вылили такой поток компромата друг на друга, что люди уже просто устали от этого и не доверяют подобной информации.

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