Киркэ: каким будет экономический кризис в Молдове

Экономист Роман Киркэ в эфире студии Sputnik Молдова представил свой прогноз о том, что ждет экономику Молдовы в ближайшее время.

Экспертиза Киркэ: каким будет экономический кризис в Молдове

Хорошая новость для отечественной экономики состоит уже в том, что после 15 мая большинство экономических агентов снова заработают, правда, с соблюдением новых санитарно-эпидемиологических требований. Однако довольно многое будет зависеть от того, какую сумму денег удастся собрать нашему правительству для исправления экономической ситуации, отметил экономист Роман Киркэ.

"Многое будет зависеть от дальнейшей судьбы российского кредита. Что касается текущих обязательств, то я думаю, что есть возможность изыскать средства для выплаты зарплат бюджетникам и пенсий. Но экономика, конечно, пострадает, некоторые предприятия уже сейчас на пороге банкротства", - заявил Киркэ.

По мнению эксперта, часть компаний потеряют свою долю рынка, часть сумеют восстановиться. Уже сейчас мы начинаем наблюдать эффект "отложенного потребления", когда на определенные товары и услуги спрос резко увеличивается — речь идет о тех товарах и услугах, которые люди не могли приобрести во время самоизоляции.

"Всемирный банк и Международный валютный фонд оценивают падение экономики Молдовы в 3,1 процента с выходом на рост уже в следующем году. Что касается инфляции, то мы видим спад, хотя на определенные продовольственные товары цены повысились. В целом, это плохо для бизнеса, он будет меньше продавать, и это станет одной из причин спада в экономике", - сказал Киркэ.

Кроме того, нас ждет падение как экспорта, так и импорта товаров. С другой стороны, нас ждет уменьшение цен на энергоресурсы из-за удешевления нефти, что создает предпосылки для снижения цены на газ, электричество, бензин и дизельное топливо. В целом, заключил экономист, общая тенденция на самое ближайшее будущее скорее негативная, хотя и не без отдельных положительных моментов. В первую очередь, восстановление начнется за счет тех компаний, которые первыми сориентировались и сумели подстроиться под новые обстоятельства, не понеся при этом серьезных потерь.

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