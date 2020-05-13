Боля: сейчас не время выяснять, кто из политиков сильнее

Депутат Василе Боля (фракция ПСРМ) в эфире студии Sputnik Молдова рассказал о том, что он думает о желании оппозиции отправить в отставку действующее правительство и сформировать новое.

Экспертиза Боля: сейчас не время выяснять, кто из политиков сильнее

Хотя оппозиционные силы говорят о том, что они планируют отправить в отставку правительство Кику, похоже, им самим сложно поверить в то, что они смогут легко сформировать новое действующее правительство. Ведь сейчас оппозицию представляют множество "разномастных" групп, цели, задачи и методы действия которых различны. И как они будут формировать это новое правительство, сколько времени это займет — не знает даже сама оппозиция. Депутат Василе Боля полагает, что, если оппозиция готова сменить правительство, она должна быть готова также взять на себя ответственность и за последующий за этим политический кризис. Однако, как показывает пример правительства Санду, к серьезной работе они не готовы.

"Мы видели, что из себя представляло правительство Санду, что было предпринято им в прошлом году. И, если взять в отдельности каждый сектор экономики и жизнедеятельности страны, нигде не было замечено улучшения ситуации", - заявил Боля.

Как отметил Боля, данные соцопросов свидетельствуют о том, что большинство граждан Молдовы считают, что, если бы правительство Санду действовало до сих пор, экономическое положение Молдовы и ситуация с коронавирусом в стране была бы намного хуже, чем на сегодняшний день.

"Я все-таки придерживаюсь мнения, что каждый политик и каждая партия обязаны нести ответственность за народ и за страну. Вместо того, чтобы пытаться ввергнуть страну в очередной кризис, оппозиция лучше бы не мешала. Те баталии, которые они хотят, чтобы проходили по их сценарию в этом году, лучше бы приберегли для предстоящих президентских выборов", - заметил Боля.

По мнению депутата, время для политических баталий еще обязательно будет, потому что политическая жизнь движется вперед, но сейчас ситуация в стране такова, что просто не время для выяснения отношений между политическими противниками.

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