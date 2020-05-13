Депутат: приход временного правительства усложнит ситуацию в Молдове

Экспертиза Депутат: приход временного правительства усложнит ситуацию в Молдове

Все партии борются за власть, и это абсолютно нормально, ведь цель их прихода к власти — изменения в Молдове. Оппозиционных партий в республике только две, и это PAS и DA, они располагают в общей сложности 25 мандатами. Возможности взять власть в стране при таком количестве мандатов пока нет, для этого нужен, как минимум, 51 мандат. Так что все разговоры о том, что оппозиция готова отстранить правительство Кику от власти в ближайшие дни, пока остаются просто разговорами. Такого мнения придерживается депутат Владимир Боля (Партия PAS).

"Циркулирует огромное количество слухов о создании политических блоков вокруг различных политформирований, даже не партий, потому что они еще не партия в полном смысле этого слова. И мы, PAS, не видим никакой необходимости в создании политических блоков внутри парламента, поскольку у нас есть своя внутрипарламентская фракция", - заявил Боля.

Как подчеркнул депутат, на прошлой неделе PAS выступили с предложением ко всему парламенту, а не только к оппозиционным фракциям, разблокировать второй транш помощи от Евросоюза, а речь идет о 40 миллионах евро, необходимых Молдове. Для разблокирования необходимо было выполнить ряд условий, что зависело как от правительства, так и от парламента.

"Когда мы говорим о нашем правительстве, то снять его можно будет лишь тогда, когда появится возможность создать взамен него другое правительство. В видении PAS это должно быть проевропейское работоспособное правительство без скомпрометировавших себя игроков. Легко можно проголосовать за отставку нынешнего правительства, но новое тогда будет временным", - считает Боля.

Депутат подчеркнул, что временное правительство очень сильно усложнит экономическую ситуацию в Молдове. В то же время, в рядах оппозиции есть понимание, что сегодня очень трудно будет создать функциональное правительство с грамотными министрами, которые будут заниматься реформами и привлечением денег в экономику Молдовы. Это усложнит ситуацию с Молдове, и PAS не готовы пойти на такое, заключил Боля.

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