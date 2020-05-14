Киркэ: если продолжать режим самоизоляции, продолжится и кризис

Экспертиза Киркэ: если продолжать режим самоизоляции, продолжится и кризис

И во время предыдущего кризиса 2008 года, и во время нынешнего в бюджете Молдовы была огромная "дыра" — в этом, пожалуй, сходство этих двух кризисов. Нынешний дефицит бюджета, впрочем, несколько больше. Специалисты уже определили, из каких еще источников Молдова может пополнить бюджет, и откуда в страну могли бы поступить деньги. Страна уже взяла свою долю в МВФ, в размере всей причитавшейся нам квоты, исчерпав все возможности кредитоваться в нынешнем году из этого источника. Евросоюз также определил размеры предоставляемой Молдове помощи и сроки, когда деньги должны прийти в страну. Определенная часть может появиться в бюджете в этом году, но все-таки это средства, на которые скорее стоит рассчитывать после 2020 года. Также нам обещал еще некоторую сумму Всемирный банк, но все это не меняет принципиально картину в том плане, что бюджету Молдовы все равно не хватает денег для покрытия дефицита, считает экономист Роман Киркэ.

"Правительству придется и в дальнейшем находиться в режиме поиска средств для пополнения бюджета. А отсутствие российского кредита эту задачу многократно усложняет", - заявил Киркэ.

"Если продолжать режим самоизоляции и остановки всего бизнеса, это будет означать, что кризис будет продолжаться. Восстанавливать ли работу предприятий — это зависит от правительства страны. Большинство стран мира поняли, что цена за продолжение карантина может оказаться гораздо выше, чем переход страны в рабочий режим с соблюдением всех эпидемиологических норм", - подчеркнул Киркэ.

Как отметил эксперт, сравнивать кризис этого года с предыдущим кризисом 2008 года было бы принципиально неверно, поскольку причины этих кризисов и их природа различны. Предыдущий был кризисом сверхзадолженностей правительств, государств, с тех пор многие выводы были сделаны и на сегодняшний день мало стран находится в зоне риска. В основном, такие долги сохраняются еще у государств юга Европы — Испания, Италия, Греция, а основная масса стран сейчас лишена риска по таким долгам. Нынешний кризис отличает то, что сейчас власти стран могут сами выбирать — останавливать им кризис или нет, запуская экономику и снимая карантинные ограничения.

В период самоизоляции экономический урон был нанесен всем экономикам мира, считает экономист. Поэтому большинство правительств предпочли перейти к "шведской модели", когда экономика продолжает работать, но действуют определенные меры предосторожности относительно соблюдения социальной дистанции и санитарно-эпидемиологических норм.

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