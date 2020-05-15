Дрон: не надо бояться, что расследование кражи миллиарда займет годы

Адвокат Ион Дрон в эфире студии Sputnik Молдова прокомментировал высказывание президента Игоря Додона о том, что расследование кражи миллиарда серьезно продвинулось.

Экспертиза Дрон: не надо бояться, что расследование кражи миллиарда займет годы

В четверг, 14 мая, после заседания Высшего Совета безопасности президент Игорь Додон заявил, что есть существенный прогресс в расследовании кражи из банковской системы (знаменитое дело о краже миллиарда). Президент также пообещал упрятать в тюрьму виновных в исчезновении миллиарда и в первую очередь авторов, архитекторов "кражи века".

Незадолго до этого генеральный прокурор Александр Стояногло дал интервью, в котором говорил о том, что предстоит колоссальный объем работы: отследить деятельность около тысячи компаний, большинство из которых уже ликвидированы, пути множества транзакций, которые проходили через несколько счетов, прежде чем осесть в оффшорах, деятельность банков, отмывавших деньги. Адвокат Ион Дрон считает, что слова президента и слова генпрокурора необходимо рассматривать в комплексе.

"Работы предстоит много, но этого не надо бояться. Бояться нужно безалаберного отношения к этой работе. По этому делу можно и пять лет работать. Кража миллиарда — это ведь не только финансовое и уголовное преступление. Оно имеет и социальную составляющую. Завершение расследования может стать катарсисом для всего общества", - заявил Дрон.

"В этом смысле, я считаю, что президент ступил сейчас на минное поле. Все те "горячие" темы, которые он обозначил — кража миллиарда, коррупционные схемы и дело об аэропорте — все это может в любой момент "взорваться". Готов ли президент к этому, или это был предупреждающий выстрел для тех, кто в этом всем замешан — мы не знаем", - подчеркнул Дрон.

Громкое дело, по словам юриста, может стать поводом для люстрации и политического класса, и бизнес-элиты, когда те, кто был замешан в этой краже, должны сойти со сцены. Если погружаться в это дело, становится ясно, какое это болото, отметил юрист, поэтому не надо бояться, что впереди годы работы — на то, чтобы наконец очистить систему от таких людей, не жаль потратить эти годы.

Как полагает адвокат, у генерального прокурора сейчас есть все шансы довести это дело до конца. Однако, добавил эксперт, ему предстоит работать под колоссальным прессингом, и его задача — не отступить перед этим.

"И президент, и генпрокурор сейчас на сцене. Доиграют они пьесу до конца — их ждут овации. Не доиграют — рискуют уйти со сцены навсегда", - заключил Дрон.

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