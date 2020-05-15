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Eduard Ciobanu
© Sputnik / Rodion Proca

Чобану: что будет с чемпионатом Молдовы по футболу в этом году

Экспертиза
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/radio_peredacha_expertiza/20200515/30263063/ciobanu-chto-budet-s-chempionatom-moldova-po-futbolu-v-etom-godu.html

Когда в Молдове начнётся большой футбол - об этом корреспондент студии Sputnik Молдова спросил футболиста и председателя Ассоциации спортивных журналистов Эдуарда Чобану.

Экспертиза
Чобану: что будет с чемпионатом Молдовы по футболу в этом году

Федерация футбола Молдовы провела консультации с Министерством здравоохранения и Министерством образования для того, чтобы молдавским футболистам разрешили приступить к тренировкам. В ближайшие дни спортсмены уже собираются начать подготовительный процесс к чемпионату Молдовы по футболу, рассказал председатель Ассоциации спортивных журналистов Эдуард Чобану.

"Сам чемпионат, я думаю, начнется в середине июня. Пока неизвестно, в каком формате он будет проходить. Наверное, этот год будет экспериментальным для чемпионата, учитывая, что возможна вторая волна пандемии осенью. Естественно, есть вероятность того, что и осенью мы не сможем доиграть чемпионат", - заявил Чобану.

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Сейчас, отметил эксперт, стоит задача найти оптимальный вариант, который позволил бы провести сокращенный чемпионат. Конечно, подчеркнул он, это ударит по футбольным командам, которые и так два месяца вынуждены были обходиться без тренировок. Сейчас на подготовку к новому сезону у них есть месяц.

"Конечно, за пару недель нормальной подготовки не получится. Но я надеюсь, что в ближайшие дни все разрешится и команды начнут официально тренироваться. Карантин уже заканчивается, я думаю, что будут какие-то послабления и для спортивного сообщества", - добавил Чобану. 

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