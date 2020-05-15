Чобану: что будет с чемпионатом Молдовы по футболу в этом году

Федерация футбола Молдовы провела консультации с Министерством здравоохранения и Министерством образования для того, чтобы молдавским футболистам разрешили приступить к тренировкам. В ближайшие дни спортсмены уже собираются начать подготовительный процесс к чемпионату Молдовы по футболу, рассказал председатель Ассоциации спортивных журналистов Эдуард Чобану.
"Сам чемпионат, я думаю, начнется в середине июня. Пока неизвестно, в каком формате он будет проходить. Наверное, этот год будет экспериментальным для чемпионата, учитывая, что возможна вторая волна пандемии осенью. Естественно, есть вероятность того, что и осенью мы не сможем доиграть чемпионат", - заявил Чобану.
"Конечно, за пару недель нормальной подготовки не получится. Но я надеюсь, что в ближайшие дни все разрешится и команды начнут официально тренироваться. Карантин уже заканчивается, я думаю, что будут какие-то послабления и для спортивного сообщества", - добавил Чобану.
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