Лисневский: есть риск, что парламентское большинство может стать оппозицией

Экспертиза Лисневский: есть риск, что парламентское большинство может стать оппозицией

В понедельник, 18 мая, стало известно о том, что еще двое депутатов вышли из фракции Демпартии. Речь идет о Василие Бытка и Генадие Вердеше. У Демпартии была вторая по численности фракция (30 парламентариев), сейчас в ней осталось 15 депутатов. Учитывая, что это уже далеко не первый уход депутатов из ДПМ в другие фракции, есть неиллюзорная вероятность, что нынешнее парламентское большинство станет оппозицией, считает политолог Ян Лисневский.

Как заявил Лисневский, проблемы в Демпартии были, о них знали. И еще в прошлом году было понятно, что эти нерешенные проблемы повлекут за собой большие последствия. Партия раскололась даже не на две, а на три части: те, кто остался в ДПМ, те, кто ушел в PRO-Moldova, и те, кто вообще разочаровался в политике. Теперь раскол может поспособствовать тому, что ни одна из этих частей на следующих выборах не пройдет в парламент. Как отметил политолог, для успеха на следующих выборах и ДПМ, и PRO-Moldova необходим ребрендинг, новая стратегия и тактика.

"Успеют ли эти две партии провести ребрендинг и укрепить свои позиции, зависит от них и от их стратегии. Демпартия пытается это сделать: изменить структуру, больше внимания уделять тем депутатам, которые лишены политических постов, но многие пытаются себя найти в других политических партиях", - заявил Лисневский.

По мнению политолога, многое покажут уже президентские выборы, потому что исход этих выборов может добавить несколько политических плюсов определенным партиям. Что же касается ушедших депутатов, то недоумение вызывает тот факт, что зачастую уходят к тем силам, которые придерживаются иной идеологии и противоположной доктрины.

"Переход политиков в классической форме должен происходить по системе доктрины. Не может депутат либерал сразу стать социалистом, или демократом и так далее. Но мы видели на примере местных структур, что в Молдове это происходило. К сожалению, это показывает уровень как политической культуры, так и самой политики в Молдове", - заключил эксперт.

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