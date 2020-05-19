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Павел Мидриган
© Sputnik / Miroslav Rotari

Мидриган: Запад понял, что в Молдове с правыми политиками каши не сваришь

Экспертиза
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14010
Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/radio_peredacha_expertiza/20200519/30301329/midrigan-zapad-ponyal-chto-v-moldove-s-pravymi-politikami-kashi-ne-svarish.html

Правые партии в Молдове сильно разобщены, поэтому западным партнерам по развитию стало тяжело с ними сотрудничать. Такое мнение высказал в эфире студии Sputnik Молдова политолог Павел Мидриган.

Экспертиза
Мидриган: Запад понял, что в Молдове с правыми политиками каши не сваришь

Молдова находится на пороге очередного политического кризиса. Переход депутатов из одной парламентской фракции в другую, интриги и скандалы в стане правых партий, ослабляют ситуацию в Молдове. Такое мнение высказал в эфире студии Sputnik Молдова политолог Павел Мидриган.

Политический туризм
© Sputnik / Moldova
"Политический туризм" в парламенте Молдовы

Он отметил, что наблюдаемый сейчас в высшем законодательном собрании "политический туризм" на рядовых жителях республики никак не скажется. Эти процессы межпартийные. Но в целом они не могут не настораживать. По словам эксперта, сейчас наблюдается "кризис лидеров". Особенно это заметно в стане правых партий. 

"Наши западные партнеры по развитию сделали вывод, что с так называемыми проевропейскими партиями каши не сваришь. Они разобщены и воюют между собой. Унионисты тоже между собой не ладят. Сейчас Запад больше доверяет неправительственным организациям. На них делают ставку", - сказал Мидриган.

Вместе с тем он отметил, что и это не самый лучший вариант, так как НПО, в качестве групп давления, могут настаивать на продвижении законопроектов, которые далеки от наших национальных интересов.

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