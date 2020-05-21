Гурбуля: решение Конституционного суда не стало неожиданным

Конституционный суд Республики Молдова озвучил свою позицию по поводу процедуры отбора кандидатов на должность генпрокурора и назначения на этот пост. Экс-генеральный прокурор республики Валерий Гурбуля в эфире студии Sputnik Молдова прокомментировал это решение.

Экспертиза Гурбуля: решение Конституционного суда не стало неожиданным

В Конституционном суде был частично удовлетворен запрос группы депутатов, поданный еще в сентябре 2019 года. Он касался рассмотрения законности назначения и.о. генерального прокурора Думитру Робу, а также внесения поправок в закон "О прокуратуре", которые касаются назначения генпрокурора и его заместителя. Эксперт в области права Валерий Гурбуля отметил, что ожидал справедливого решения и, в принципе, не ошибся.

"Еще осенью в одном из своих интервью я высказывался, что предварительный отбор кандидата на должность генпрокурора ущемляет полномочия высшего прокурорского совета. А эти нормы конституционные. Ни в коей мере не может быть создан какой-либо другой орган, который бы навязывал кого-либо из претендентов на должность генпрокурора", - заявил Гурбуля.

Как подчеркнул эксперт, это решение не стало для него не неожиданностью, он ожидал, что оно будет принято, поскольку только Высший совет прокуроров может выбрать кандидатуру на должность генерального прокурора и по существующей процедуре представить президенту Республики Молдова для назначения.

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