Жук: в случае досрочных выборов, будет непросто привлечь людей на участки

Очень сложно делать какие-либо прогнозы относительного того, кто выиграет выборы в сегодняшней непростой ситуации. Да и необходимость самих выборов будет очень сложно объяснить нашим гражданам, полагает политолог Виктор Жук.
"Во время этой пандемии большинство людей было оставлено один на один со своими проблемами. И будет непросто объяснить им, почему они должны вдруг прийти на избирательные участки. Я считаю, что сегодня процент тех людей, кто не доверяет государству, значительно повысился", - заявил Жук.
Уже известно, что следующие выборы состоятся по пропорциональной системе. Из нынешних партий, входящих в состав парламента, прежние позиции смогут сохранить, может быть, разве что социалисты, считает Жук.
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