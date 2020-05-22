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Виктор Жук
© Sputnik / Osmatesco

Жук: в случае досрочных выборов будет непросто привлечь людей на участки

Экспертиза
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Тема:
Парламентские выборы (243)
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/radio_peredacha_expertiza/20200522/30326130/juc-v-sluchae-dosrochnykh-vyborov-budet-neprosto-privlech-lyudey-na-uchastki.html

Политолог Виктор Жук в эфире радиостудии Sputnik Молдова ответил на вопрос, какая из партий сможет выиграть в случае проведения досрочных парламентских выборов в Молдове.

Экспертиза
Жук: в случае досрочных выборов, будет непросто привлечь людей на участки

Очень сложно делать какие-либо прогнозы относительного того, кто выиграет выборы в сегодняшней непростой ситуации. Да и необходимость самих выборов будет очень сложно объяснить нашим гражданам, полагает политолог Виктор Жук.

"Во время этой пандемии большинство людей было оставлено один на один со своими проблемами. И будет непросто объяснить им, почему они должны вдруг прийти на избирательные участки. Я считаю, что сегодня процент тех людей, кто не доверяет государству, значительно повысился", - заявил Жук.

Выборы. Архивное фото
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Как отметил политолог, привлечь на выборы около половины избирателей станет непосильной задачей. По словам эксперта, разочарованность граждан политикой сегодня такова, что даже 35-37% избирателей, пришедших к урнам для голосования, будут неплохим результатом.

Уже известно, что следующие выборы состоятся по пропорциональной системе. Из нынешних партий, входящих в состав парламента, прежние позиции смогут сохранить, может быть, разве что социалисты, считает Жук.

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Тема:
Парламентские выборы (243)

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