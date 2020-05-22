Жук: в случае досрочных выборов будет непросто привлечь людей на участки

Политолог Виктор Жук в эфире радиостудии Sputnik Молдова ответил на вопрос, какая из партий сможет выиграть в случае проведения досрочных парламентских выборов в Молдове.

Экспертиза Жук: в случае досрочных выборов, будет непросто привлечь людей на участки

Очень сложно делать какие-либо прогнозы относительного того, кто выиграет выборы в сегодняшней непростой ситуации. Да и необходимость самих выборов будет очень сложно объяснить нашим гражданам, полагает политолог Виктор Жук.

"Во время этой пандемии большинство людей было оставлено один на один со своими проблемами. И будет непросто объяснить им, почему они должны вдруг прийти на избирательные участки. Я считаю, что сегодня процент тех людей, кто не доверяет государству, значительно повысился", - заявил Жук.

Как отметил политолог, привлечь на выборы около половины избирателей станет непосильной задачей. По словам эксперта, разочарованность граждан политикой сегодня такова, что даже 35-37% избирателей, пришедших к урнам для голосования, будут неплохим результатом.

Уже известно, что следующие выборы состоятся по пропорциональной системе. Из нынешних партий, входящих в состав парламента, прежние позиции смогут сохранить, может быть, разве что социалисты, считает Жук.

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