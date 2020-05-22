Крылов: оппозиция будет "раскачивать лодку" до президентских выборов

На сегодняшний день очевидно, что оппозиционные фракции не готовы взять на себя ответственность за выведение страны из социально-экономического кризиса, в который Молдова уже вошла, и который, вероятно, будет углубляться после окончания эпидемии.
"Ситуация не улучшится, она будет осложняться, и потребуется принятие определенных мер со стороны органов власти. И здесь наличие связки парламент-правительство, когда правительство может опираться на устойчивое парламентское большинство, является очень важным", - считает политический эксперт Валентин Крылов.
Но при этом оппозиционные силы будут стремиться разрушить парламентское большинство, которое сегодня составляет 52 депутата. То есть, выход двух депутатов из ныне действующего парламентского большинства будет означать, что текущие политические цели оппозиции достигнуты, заключил эксперт.
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