Крылов: оппозиция будет "раскачивать лодку" до президентских выборов

Оппозиционные партии не готовы пока оказаться у власти, хоть это и является их целью. Однако сейчас не тот момент, когда приход к власти им выгоден. Об этом в эфире студии Sputnik Молдова заявил политический эксперт, экс-депутат парламента Валентин Крылов.

Экспертиза Крылов: оппозиция будет "раскачивать лодку" до президентских выборов

На сегодняшний день очевидно, что оппозиционные фракции не готовы взять на себя ответственность за выведение страны из социально-экономического кризиса, в который Молдова уже вошла, и который, вероятно, будет углубляться после окончания эпидемии.

"Ситуация не улучшится, она будет осложняться, и потребуется принятие определенных мер со стороны органов власти. И здесь наличие связки парламент-правительство, когда правительство может опираться на устойчивое парламентское большинство, является очень важным", - считает политический эксперт Валентин Крылов.

По его мнению, сейчас оппозиционные силы не готовы взять такую ответственность на себя. Скорее всего, они выбирают как политическую цель президентские выборы, и будут "раскачивать лодку", не доводя дело до отставки правительства, оставляя ему возможность работать по противодействию распространению коронавируса и выведению страны из кризиса.

Но при этом оппозиционные силы будут стремиться разрушить парламентское большинство, которое сегодня составляет 52 депутата. То есть, выход двух депутатов из ныне действующего парламентского большинства будет означать, что текущие политические цели оппозиции достигнуты, заключил эксперт.

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