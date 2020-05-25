10:50 25 Мая 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.29
  • USD17.69
  • RUB0.25
  • RON3.98
  • UAH0.66
Поиск
Григорий Новак
© Sputnik / Osmatesco

Новак: сейчас не лучшее время для политической борьбы

Экспертиза
Получить короткую ссылку
9710
Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/radio_peredacha_expertiza/20200525/30346754/novak-seychas-ne-luchshee-vremya-dlya-politicheskoy-borby.html

В первую очередь пытаемся объяснить всем, что досрочные выборы и политическая нестабильность в Молдове — это катастрофа для страны, заявил в эфире радиостудии Sputnik Молдова депутат парламента Молдовы от фракции Партии социалистов Григорий Новак.

Экспертиза
Новак: сейчас не лучшее время для политической борьбы

Молдова, даже если не учитывать политическую ситуацию, и без того вступила в сложный период. Коронавирус спровоцировал кризис не только в нашей республике, но и во всем мире. И речь идет не только об эпидемиологической ситуации, но и об экономической, отметил депутат Григорий Новак.

"Зафиксировано падение ВВП, падение экономических показателей. По всем показателям фиксируется спад, и это не только у нас в стране. У нас, если смотреть в процентном соотношении, все еще не так плачевно по сравнению со многими другими странами. Но все случившееся толкает Молдову к экономическому кризису", - подчеркнул Новак.

По словам депутата, если сейчас Молдова столкнется еще и с политическим кризисом, оставшись без правительства, это грозит крайне серьезными последствиями для страны.

Заседание Парламента, архивное фото.
© Sputnik / Miroslav Rotari
Президент Молдовы о своих действиях в случае распада большинства в парламенте

"Наши оппоненты в парламенте и на политическом поле, которые своими необдуманными действиями подталкивают страну к досрочным выборам и падению кабмина, должны взять на себя полную политическую ответственность за все, что произойдет дальше", - сказал Новак.

Также депутат призвал все политические силы на время, пока эпидемия не стихнет, зарыть топор войны и дождаться, когда все станет на свои места. А уже после того, как ситуация стабилизируется, придет время и для политической борьбы, заключил Новак.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Чуря: политический кризис в Молдове создают извне
Депутаты платформы "DA" потребовали создать следственную комиссию в парламенте
"Политический туризм" в парламенте Молдовы


Главные темы

Орбита Sputnik

Columnists
Новости
Все новости
Все новости
Мультимедиа
Девушка на пляже Bai Chay во Вьетнаме.
Радости пляжного отдыха
В России прошла акция Лучи добра в поддержку людей во время пандемии
В России прошла зрелищная акция в поддержку людей во время пандемии
Школьный календарь 2020-2021
Школьный календарь 2020-2021: все каникулы

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться