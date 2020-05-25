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Виктор Жук
© Sputnik / Osmatesco

Жук: парламентские выборы должны пройти уже после президентских

Экспертиза
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/radio_peredacha_expertiza/20200525/30355851/juc-parlamentskie-vybory-dolzhny-proyti-uzhe-posle-prezidentskikh.html

Вероятность того, что в нынешнем году нас ждут выборы нового депутатского корпуса, очень низкая, заявил в эфире студии Sputnik Молдова политолог Виктор Жук.

Экспертиза
Жук: парламентские выборы должны пройти уже после президентских

Самый подходящий момент для проведения выборов в высшее законодательное собрание, если все-таки они будут досрочными — после президентских. При этом, итоги избрания главы государства будут использоваться политическими партиями как инструмент для подготовки к парламентским. Многие кандидаты будут участвовать в президентских выборах не в расчете на победу, а чтобы использовать кампанию как своеобразный "трамплин" для своей политической партии на следующих выборах народных депутатов, считает политолог Виктор Жук.

"Впрочем, в этом году парламентские выборы практически невозможны. Я не думаю, что они должны проводиться в один день с президентскими. Во многих странах от этой практики отказались, потому что считается, что в этом случае результат искажается, так как в таких обстоятельствах лидеры президентской гонки "подтягивают" за собой и свои партии", - отметил Жук.

Заседание Парламента 06/03/2020
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Как рассказал политолог, подобная практика есть во Франции, и традиционно на этих выборах пропрезидентская партия получает очень много электоральной поддержки. Но чтобы результаты были более честными и адекватно отражали ситуацию, необходимо, чтобы президентские и парламентские выборы прошли в разное время.

Хотя, конечно, на итоги парламентских выборов в любом случае будет влиять, кто с каким результатом придет к финишу президентской гонки.

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