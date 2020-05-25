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Илья Тромбицкий
© Sputnik / Osmatesco

Тромбицкий: что можно сделать для борьбы с засушливостью почв в Молдове

Экспертиза
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/radio_peredacha_expertiza/20200525/30357188/trombitschii-chto-mozhno-sdelat-dlya-borby-s-zasushlivostyu-pochv-v-moldova.html

Пахотные земли занимают в Молдове очень большую площадь, и именно этот фактор наносит сильный ущерб водным ресурсам страны, заявил в эфире студии Sputnik Молдова доктор биологии, эколог Илья Тромбицкий.

Экспертиза
Тромбицкий: что можно сделать для борьбы с засушливостью почв в Молдове

В этом году Молдова осталась без урожая озимой пшеницы, которая практически вся высохла из-за отсутствия осадков с января по май. В то же время, негативное влияние подобных факторов можно было бы минимизировать, если бы в стране был принят ряд мер, касающихся использования пахотных земель.

Они впитывают влагу от выпадающих осадков, и, в отличие от лесов, которые оказывают благотворную роль на гидрологический режим рек и обладают водоохранными свойствами, не аккумулируют воду. Кроме того, в результате регулярной распашки земля еще быстрее теряет влагу. По мнению эколога Ильи Тромбицкого, в какой-то мере можно было бы бороться с нехваткой влаги в почве, сделав пахотные земли в Молдове похожими на степи.

"Можно применять консервативное земледелие, когда земля не распахивается, используется технология No-Till. При этом растительные остатки сохраняются на поверхности земли и удерживают в значительной мере влагу, не позволяя ей улетучиваться так быстро, как это происходит на распаханной земле", - отметил Тромбицкий.

Как подчеркнул эколог, распашка земли, кроме того, вызывает эрозию. Если рассмотреть почву на степном участке, то можно заметить, что она там комковатая, а вот на пашне земля представляет собой монолитную черную массу, которая не рассыпается на кусочки. Такой субстрат менее эффективен с точки зрения сельскохозяйственного использования.

Цветущая белая акация.
© Sputnik / Сергей Мальгавко
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По словам Тромбицкого, применению более щадящих методов часто мешают бюрократические препоны. Даже законодательство предусматривает штрафы в случае, если хозяин не распахивает землю. В таком случае собственник, который по каким-либо причинам не может, либо не хочет использовать свою землю в течение какого-то периода времени, вынужден либо продавать ее, либо все же обрабатывать, чтобы не платить штрафы. В то же время, считает Тромбицкий, было бы гораздо разумнее позволить владельцам садить лес на своих землях, если они не намерены в ближайшие годы выращивать там сельхозпродукцию.

"Лес обеспечит лучший гидрологический режим. Там, где растет лес, аккумулируется влага, становятся более полноводными малые речки, больше воды в ближайших озерах, которые используются для орошения. Все это вместе дает позитивный эффект", - заключил Тромбицкий.

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