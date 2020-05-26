Фурдуй: в борьбе с пандемией огромную роль сыграли местные администрации

Исполнительный директор Конгресса местных властей Молдовы Виорел Фурдуй в эфире студии Sputnik Молдова рассказал о вкладе руководства районов, городов и сел в противодействие распространению COVID-19 в Молдове.

Экспертиза Фурдуй: в борьбе с пандемией огромную роль сыграли местные власти

В непростой эпидемической ситуации, сложившейся в Молдове, местные власти действовали рука об руку с медиками, полицией, другими государственными структурами. Особенно важной была роль администраций в вопросах, связанных с информированием населения, с поддержкой определенных категорий граждан, нельзя не отметить и их роль в поддержке государственных структур, занимающихся борьбой с пандемией. Об этом сообщил исполнительный директор конгресса местных властей Молдовы Виорел Фурдуй.

"Местные власти помогали учреждениям здравоохранения закупкой масок, необходимых материалов. Некоторые примэрии сумели собрать деньги и купить дыхательные аппараты, например, примэрии Кагула, Сорок, серьезная помощь была оказана примэриями Страшен, Единец", - заявил собеседник.

При этом, подчеркнул Фурдуй, медицина не входит в сферу компетенции местных властей, на нее они не получают никаких дотаций.

Однако сама ситуация показала, насколько много может зависеть от правильных действий руководства на местах. Ведь, по сути, нынешние обстоятельства являются новыми для страны, и местные власти учились реагировать "на ходу".

Кроме того, полагает эксперт, необходимо обратить внимание на законодательную базу, которая, как выяснилось, требует изменений. Ведь в некоторых случаях местным властям законодательные нормы практически связывали руки, не позволяя действовать и реагировать своевременно. Например, они не могли оперативно получать информацию о лицах, пересекающих границу. В то же время, подобная информация была крайне необходима для осуществления мониторинга на местах, заключил Фурдуй.

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