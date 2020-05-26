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Виорел Фурдуй
© Sputnik / Miroslav Rotari

Фурдуй: в борьбе с пандемией огромную роль сыграли местные администрации

Экспертиза
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/radio_peredacha_expertiza/20200526/30370573/furduy-v-borbe-s-pandemiey-ogromnuyu-rol-sygrali-mestnye-vlasti.html

Исполнительный директор Конгресса местных властей Молдовы Виорел Фурдуй в эфире студии Sputnik Молдова рассказал о вкладе руководства районов, городов и сел в противодействие распространению COVID-19 в Молдове.

Экспертиза
Фурдуй: в борьбе с пандемией огромную роль сыграли местные власти

В непростой эпидемической ситуации, сложившейся в Молдове, местные власти действовали рука об руку с медиками, полицией, другими государственными структурами. Особенно важной была роль администраций в вопросах, связанных с информированием населения, с поддержкой определенных категорий граждан, нельзя не отметить и их роль в поддержке государственных структур, занимающихся борьбой с пандемией. Об этом сообщил исполнительный директор конгресса местных властей Молдовы Виорел Фурдуй.

"Местные власти помогали учреждениям здравоохранения закупкой масок, необходимых материалов. Некоторые примэрии сумели собрать деньги и купить дыхательные аппараты, например, примэрии Кагула, Сорок, серьезная помощь была оказана примэриями Страшен, Единец", - заявил собеседник.

При этом, подчеркнул Фурдуй, медицина не входит в сферу компетенции местных властей, на нее они не получают никаких дотаций.

Премьер-министр Ион Кику.
© Photo : Guvernul Republicii Moldova
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Однако сама ситуация показала, насколько много может зависеть от правильных действий руководства на местах. Ведь, по сути, нынешние обстоятельства являются новыми для страны, и местные власти учились реагировать "на ходу".

Кроме того, полагает эксперт, необходимо обратить внимание на законодательную базу, которая, как выяснилось, требует изменений. Ведь в некоторых случаях местным властям законодательные нормы практически связывали руки, не позволяя действовать и реагировать своевременно. Например, они не могли оперативно получать информацию о лицах, пересекающих границу. В то же время, подобная информация была крайне необходима для осуществления мониторинга на местах, заключил Фурдуй.

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