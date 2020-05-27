Примар Штефан Водэ: первый удар пандемии в Молдове приняли мы

Примар Штефан Водэ Владислав Кочу в эфире студии Sputnik Молдова рассказал о том, как город, главой которого он является, пережил карантин.

Экспертиза Примар Штефан Водэ: первый удар пандемии в Молдове приняли мы

Жители Штефан Водэ первыми столкнулись с пандемией, так как именно в пригороде их населенного пункта случилась вспышка заболевания COVID-19. Как отметил глава города, ни жители, ни власти не были подготовлены к подобной ситуации. Владислав Кочу считает, что серьезность ситуации жители города осознали лишь тогда, когда ввели жесткий карантин.

"Пандемия оказалась фактором, позволившим узнать, каковы отношения между центральными и местными властями. 17 марта мы попытались своими силами закрыть город, мы организовали посты. Этот момент показал, насколько важен такой компонент, как местное самоуправление", - заявил Кочу.

Как сообщил примар Штефан Водэ, чуть позже стало известно о заражениях сотрудников районного управления. Районные власти вынуждены были самоизолироваться. Штефан Водэ остался без поддержки района, фактически один на один с проблемой. Через какое-то время в самоизоляцию были вынуждены уйти врачи, начальник полиции. Городу пришлось нелегко. Городские власти обратились к центральным, с просьбой оказать помощь.

"Первого апреля объявили карантин, было распоряжение комиссии по Чрезвычайной ситуации. Организовали три поста на въездах в город — патрулировали совместно военные и полиция. Наша задача была обеспечивать их горячей едой, необходимыми ресурсами. Это стоило более 160 тысяч леев. Мы не смогли бы сами оплатить эту сумму. Мы направили на эти цели только 40 тысяч из местного бюджета, 29 тысяч дал районный совет. А все остальное удалось покрыть за счет помощи общественных организаций. И даже простые люди помогали, потому что проблем было очень много", - заключил Кочу.

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