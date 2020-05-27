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Роман Киркэ.
© Sputnik / Victor Iovva

Киркэ: кто выиграл в Молдове от пандемии

Экспертиза
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/radio_peredacha_expertiza/20200527/30381392/kirke-kto-vyigral-v-moldove-ot-pandemii.html

Не все отрасли экономики Молдовы пострадали во время кризиса, нашлись и те, кому удалось увеличить прибыль, рассказал в эфире студии Sputnik Молдова экономический эксперт Роман Киркэ.

Экспертиза
Киркэ: кто выиграл в Молдове от пандемии

Пандемия уже отразилась на молдавской экономике, и последствия кризиса мы будем ощущать и дальше. Тем не менее, не все сектора экономики являются проигравшими, есть и те, кто в данной ситуации остался в выигрыше. Как отметил экономист Роман Киркэ, в первую очередь речь идет о супермаркетах, чей ассортимент — продовольственная продукция.

"По разным подсчетам, продажи супермаркетов выросли от 15 до 30 процентов за период пандемии. При этом, сильно пострадали те, кто не смогли в период пандемии работать, реализуя непродовольственные товары, поскольку были закрыты, вследствие чего понесли убытки", - заявил Киркэ.

По словам экономиста, наибольшие убытки понес сектор HoReCa и тесно связанные с ним туристическая и транспортная отрасли.

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© Sputnik / Anatolii Kiriak.
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Пострадали продавцы на рынках, занимавшиеся реализацией скупаемой у крестьян сельхозпродукции. В то же время в период, когда рынки были закрыты, многие сельхозпроизводители сумели переориентировать каналы доставки своей продукции потребителю, так что в итоге агропродукция оказывалась на прилавках магазинов.

Киркэ отметил, что мы все еще воспринимаем Молдову как аграрную страну, однако ее уже сложно отнести к таковым, поскольку она стала намного больше импортировать продовольственных товаров, чем экспортировать. В структуре ВВП сельское хозяйство в последние годы занимает 10-12 процентов. Ранее в Молдове бывали годы, когда сельхозпродукция занимала 30-50, а то и 70 процентов ВВП.

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