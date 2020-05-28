Гырбу: Молдове необходимы инвестиции не только внешние, но и внутренние

Инвестиции для нас очень важны, но без них можно просуществовать в течение нескольких лет. Это, разумеется, плохо для экономики, но страна от этого не исчезнет, если нет других вариантов, кроме экономии на инвестиционных проектах, отметил экономист Виорел Гырбу. По его словам, Молдове все же нужно искать выходы для того, чтобы экономика развивалась не исключительно за счет внешних инвестиций.
"Разумеется, внешние инвестиции нам помогают, но этого недостаточно. Да и объем их не настолько велик, каким мог бы быть. Необходимо развивать внутренние инвестиции, и если мы строим рыночную экономику, то инвесторами должны быть граждане Молдовы. Хотя, конечно, в крупные проекты, не приносящие быстрой прибыли, инвестировать следует государству", - подчеркнул Гырбу.
"Я часто говорил о том, что нужно менять монетарную политику государства и делать акцент не на маленький уровень инфляции, хоть она и очень важна, поскольку имеет и социальную составляющую, а на развитие экономики. Нужно пересматривать нашу коммерческую политику, нашу внешнюю политику по оборотам товаров и услуг. Если ситуация выглядит не очень хорошо, значит, нужно менять свои подходы", - заключил эксперт.
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