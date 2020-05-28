Влах: бизнес не должен концентрироваться только в Кишиневе

Экспертиза Влах: бизнес не должен концентрироваться только в Кишиневе

Постоянная смена глав правительства Молдовы явилась причиной того, что возможности развития регионов страны, включая Гагаузскую автономию, оказались сильно ограничены, отметила башкан Гагаузии Ирина Влах. По словам Влах, за те пять лет, в течение которых она является главой региона, ей пришлось работать с шестью разными премьерами.

"Я начинала говорить о наших нуждах с одним премьером, через какое-то время приходил другой, и ему приходилось объяснять все заново. Поэтому необходимо делать акцент на том, чтобы усовершенствовать законодательство. Кто бы ни пришел к власти в стране, в автономии, должен быть закон, в котором было бы четко прописано, кто и что делает", - заявила Влах.

Как сообщила башкан, законодательство должно быть направлено на благополучие жителей всей Молдовы, и учитывать интересы всех граждан, вне зависимости от места проживания. Не должно быть споров, почему какому-либо региону отдается приоритет, почему кому-то выделяются средства на строительство дорог или еще какие-либо важные проекты, а в другой части страны такого нет. То есть, необходим закон, гарантирующий равноценное распределение средств.

Кроме того, необходим и равный доступ всех граждан к другим благам — например, к образованию. Сегодня в автономии, сообщила Влах, действуют всего лишь три лицея с обучением на государственном языке. Этого явно недостаточно. В частности, Чадыр-Лунга просит об открытии лицея с обучением на государственном языке. И это должно быть заботой не только автономии, но и правительство тоже должно посодействовать в решении этого вопроса, полагает башкан.

"Должны быть созданы хорошие конкурентные условия во всех регионах Молдовы. Ведь бизнес не должен концентрироваться только в столице. Должны развиваться юг, север, центр. Везде должны быть открыты предприятия, созданы рабочие места. Потому что если мы сконцентрируем все только в Кишиневе, у нас от сел ничего не останется", - подчеркнула Влах.

Крайне необходимо, добавила башкан, не забывать о сельских населенных пунктах и развивать и их тоже. В них должны быть сады, школы, дома культуры, рабочие места для жителей села. Тогда люди не будут уезжать, заключила глава автономии.

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