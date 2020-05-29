Киркэ: Молдове стоит быть готовой к любым сценариям

Экспертиза Киркэ: Молдове стоит быть готовой к любым сценариям

Существуют два принципиальных подхода, позволяющих устранить бюджетный дефицит: серьезно урезать государственные расходы либо найти, где можно занять в долг. Можно также скомбинировать эти два подхода, но других способов каким-либо образом закрыть эту финансовую дыру нет. Как сообщил экономист Роман Киркэ, затраты бюджета урезать будет крайне сложно, потому что большая их часть — это пенсии, зарплаты бюджетникам, и сокращение этих расходов крайне болезненно ударит по и без того небогатой части населения, став причиной роста недовольства в обществе.

"Я думаю, что нахождение дополнительных средств является именно тем путем, который стоит выбрать. Но всегда возможно и скомбинировать его с оптимизацией государственных затрат. Существуют средства, которые будут выделены Евросоюзом, я думаю, что правительство должно способствовать скорейшему подписанию меморандума по предоставлению Молдове этих денег", - отметил Киркэ.

Также, по словам эксперта, можно использовать финансы, оставшиеся от предыдущей макрофинансовой помощи. Правда, чтобы воспользоваться ими, необходимо принятие определенных законодательных актов. Также Киркэ не исключил возможность того, что кредит у России все-таки будет взят, по другому соглашению. Также не исключено, что могут быть выпущены евробонды, и кредит от России может быть как раз оформлен в виде этих ценных бумаг. Российские банки просто купят евробонды на сумму предоставляемого кредита, таким образом отпадает необходимость ведения переговоров о кредите, и Конституционный суд уже не сможет вмешаться.

Еще есть такая возможность, как выпуск облигаций на внутреннем рынке. В крайнем случае, у правительства есть возможность одолжить деньги у банков, такие шаги правительство предпринимало и раньше. Но сейчас это делать будет выгоднее, так как ставки значительно упали.

Но на самом деле, добавил эксперт, ситуация сложная даже не потому, что у нас большой дефицит бюджета (с ним можно было бы справиться, если бы ситуация в остальном была стабильной), а потому, что никто пока не может точно спрогнозировать, какими будут последствия кризиса и какое это будет иметь влияние на нашу страну. Есть предварительные прогнозы международных финансовых институтов, но невозможно сейчас сказать, насколько они точны. В любом случае, Молдове стоит рассматривать любые сценарии и быть готовой ко всему.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova