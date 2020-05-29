Киркэ: Молдове стоит быть готовой к любым сценариям

Существуют два принципиальных подхода, позволяющих устранить бюджетный дефицит: серьезно урезать государственные расходы либо найти, где можно занять в долг. Можно также скомбинировать эти два подхода, но других способов каким-либо образом закрыть эту финансовую дыру нет. Как сообщил экономист Роман Киркэ, затраты бюджета урезать будет крайне сложно, потому что большая их часть — это пенсии, зарплаты бюджетникам, и сокращение этих расходов крайне болезненно ударит по и без того небогатой части населения, став причиной роста недовольства в обществе.
"Я думаю, что нахождение дополнительных средств является именно тем путем, который стоит выбрать. Но всегда возможно и скомбинировать его с оптимизацией государственных затрат. Существуют средства, которые будут выделены Евросоюзом, я думаю, что правительство должно способствовать скорейшему подписанию меморандума по предоставлению Молдове этих денег", - отметил Киркэ.
Еще есть такая возможность, как выпуск облигаций на внутреннем рынке. В крайнем случае, у правительства есть возможность одолжить деньги у банков, такие шаги правительство предпринимало и раньше. Но сейчас это делать будет выгоднее, так как ставки значительно упали.
Но на самом деле, добавил эксперт, ситуация сложная даже не потому, что у нас большой дефицит бюджета (с ним можно было бы справиться, если бы ситуация в остальном была стабильной), а потому, что никто пока не может точно спрогнозировать, какими будут последствия кризиса и какое это будет иметь влияние на нашу страну. Есть предварительные прогнозы международных финансовых институтов, но невозможно сейчас сказать, насколько они точны. В любом случае, Молдове стоит рассматривать любые сценарии и быть готовой ко всему.
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