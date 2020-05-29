Боля: оппозиция не хочет брать ответственность за руководство страной

Экспертиза Боля: оппозиция не хочет брать ответственность за руководство страной

На сегодняшний день, для формирования другой коалиции в парламенте Молдовы необходимо пять фракций — PAS, DA, Pro-Moldova, партия "Шор" и партия демократов — либо, отколовшиеся от этой партии депутаты. Об этом заявил депутат от партии социалистов Василе Боля.

"Мы слышали эти высказывания и Майи Санду, и Андрея Нэстасе, и Андриана Канду насчет того, чтобы сформировать другое парламентское большинство, отправить в отставку действующее правительство и назначить новое. Я вижу какой-то диссонанс между этими высказываниями и реальными действиями. Оппозиционные партии, может, и хотели бы отставки правительства, но никто из них не хочет брать на себя ответственность за руководство страной в дальнейшем", - считает Боля.

Как отметил депутат, оппозиционные партии сейчас взяли паузу. Возможно, кулуарно они и ведут какие-либо переговоры насчет нового правительства, но пока мы наблюдаем некий штиль. Были попытки с их стороны "раскачивать лодку", пытаясь поднять вопрос относительно отставки правительства, но никаких решительных шагов за этими действиями не последовало, заключил Боля.

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