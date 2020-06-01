Гырбу: одной из "антикризисных" мер может стать повышение налогов

Как один из вариантов закрытия "дыры" в молдавском бюджете, государство должно рассмотреть и возможность повышения налогов, заявил в эфире студии Sputnik Молдова экономический эксперт Виорел Гырбу.

Экспертиза Гырбу: одной из "антикризисных" мер может стать повышение налогов

Разумеется, экономике и бизнесу нужно помогать, особенно в кризисные времена, но это не означает, что такую меру, как повышение налогов, следует оставить до лучших времен для всех представителей бизнеса. Налоги повышаются не для того, чтобы просто пополнять казну, они повышаются, чтобы помочь населению. Ну а роль правительства заключается в том, чтобы перераспределять доходы, полученные государством, между различными слоями населения, отметил экономист Виорел Гырбу. По его словам, люди, у которых более высокий уровень материального достатка, могли бы платить более высокие налоги.

"По расчетам, прибыльность компаний, которые занимаются продажей бензина и дизтоплива, увеличилась достаточно сильно на фоне того, что стоимость нефти упала. И государство могло бы часть этой прибыли перенаправить в госбюджет, в том числе, для того, чтобы помочь малому и среднему бизнесу, обладателям патентов, которые находятся в сложной ситуации, агросектору", - считает Гырбу.

Как подчеркнул экономист, необходимо исходить из того, что Молдова находится сейчас в сложной ситуации, и из нее нужно искать выходы. Одним из них как раз и может стать повышение налоговой ставки для тех, чей бизнес не пострадал. Пока что в стране действует единая налоговая ставка для всех, вне зависимости от той заработной платы, которую человек получает.

"Сейчас налог один и тот же для тех, у кого заработная плата на уровне 5-6 тысяч леев, и у тех, у кого оклад на уровне 50-60 тысяч леев. Наверное, для тех, чья заработная плата находится на высоком уровне, стоит придумать новую налоговую ставку на уровне 15-20 процентов на разницу в доходах", - сказал Гырбу.

Эти деньги, по мнению эксперта, можно было бы потратить на покрытие определенных социальных расходов - то есть, речь идет о перераспределении доходов, а не об увеличении налогового бремени.

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